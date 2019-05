La telenovela iberica "Il Segreto", scritta da Aurora Guerra, non manca mai di riservare sorprese ai telespettatori. Dalle anticipazioni della prossima settimana si apprende che finalmente Gracia Hermosa metterà al mondo la sua bambina, anche se il parto avverrà lontano da Puente Viejo.

La malvagia Antolina, stanca dell'ingombrante presenza di Elsa nella sua vita, farà una rivelazione spiazzante sul passato della sua rivale: l'ex ancella, infatti, svelerà al marito Isaac Guerrero che la sorella del defunto Jesus, prima di essere assunta alle loro dipendenze, era stata rinchiusa in un centro specializzato per la cura di malattie mentali.

Elsa avvelenata da Antolina, Gracia partorisce

Nelle puntate che il pubblico italiano potrà seguire dal 26 maggio al 1° giugno, una telefonata di Fernando permetterà di scoprire che c'è la sua mano dietro l'incendio alla casa cubana di Maria e Gonzalo.

Il Segreto, anticipazioni dal 26 maggio al 1° giugno.

Intanto Antolina, dopo essersi opposta alla richiesta del dottor Zabaleta di ricovero ospedaliero per Elsa, continuerà ad avvelenarla.

Mesia, temendo che Esperanza e Beltran siano ancora vivi, ordinerà ad un suo uomo di trovare i certificati di morte dei bambini. Consuelo e Marcela si riconcilieranno, mentre Gracia darà alla luce una bimba in Svizzera. Quando la notizia verrà comunicata alla nonna Dolores, quest'ultima sarà al settimo cielo.

Consuelo, dopo essere riuscita a portar via la Laguna dalla casa dei Guerrero, dirà al medico che secondo lei la giovane potrebbe essere stata avvelenata.

Julieta riuscirà a convincere i residenti di Las Lagunas a lottare contro Molero. Dalle analisi del sangue di Elsa non emergerà alcuna traccia di sostanze tossiche. Nel frattempo Isaac chiederà a Matias di organizzare un incontro con l'ex fidanzata.

Antolina, dopo aver scoperto che Marcela ha fatto di tutto per distrarla pur di consentire al marito di vedere Elsa, inviterà a cena i due locandieri allo scopo di mettere in cattiva luce la Laguna.

Maria confessa a Fernando che Esperanza e Beltran sono vivi

Eustaquio farà sapere di essere disposto ad acquistare i terreni di Las Lagunas anche ad un prezzo elevato, mettendo in difficoltà Severo.

Quest'ultimo, infatti, in piena crisi finanziaria, sarà tentato di accettare la proposta del perfido imprenditore. Irene si vendicherà di Anacleto, scrivendo un articolo volto a rovinarne la reputazione. Maria rivelerà a Fernando che Esperanza e Beltran non sono morti, ma allo stesso tempo gli chiederà apertamente se è coinvolto nel rapimento dei suoi genitori. Mesia, dopo aver appreso la verità, ammetterà di essere implicato nel sequestro di Emilia e Alfonso.

A questo punto, mostrandosi pentito per le sue malefatte, il figlio del defunto Olmo si rivolgerà a Prudencio affinché contatti i malviventi che tengono in ostaggio i due ex locandieri: i rapitori, però, a sorpresa affermeranno di non essere più disposti a seguire gli ordini dell'uomo.

Antolina continuerà a gettare fango su Elsa, rivelando agli amici che la donna ha problemi mentali. In un secondo momento lascerà senza parole il marito quando gli confiderà che la Laguna in passato è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico per volontà del padre.

Julieta inizierà a temere che Santacruz possa accettare la generosa proposta di Eustaquio. In realtà il marito di Irene deciderà di continuare a portare avanti la sua battaglia accanto ai residenti di Las Lagunas. Fernando farà sapere a Maria e Raimundo che Emilia e Alfonso non sono molto distanti da Puente Viejo. Infine Molero, dopo aver appreso del rifiuto di Severo alla sua offerta, prometterà di vendicarsi.