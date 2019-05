In questi giorni non si fa altro che parlare del Pamela Prati gate, lo scandalo che ha coinvolto la showgirl sulle presunte nozze poi saltate per l'inesistenza dello sposo. Se da un lato è stata assodata l'inesistenza di Mark Caltagirone, la confessione di Pamela Prati, rilasciata durante l'ultima puntata di Verissimo su Canale 5, ha lasciato molti dubbi sui veri responsabili di questa messa in scena. Infatti, sono ormai diverse settimane che tiene banco nelle cronache mediatiche.

La showigirl sarda ha dichiarato di essere stata plagiata dalle sue ex agenti e in particolare ha rivolto delle accuse ad Eliana Michelazzo per non averla messa in guardia su quello che ha creduto essere il suo promesso sposo. Queste affermazioni hanno già ricevuto una pesante replica da parte della diretta interessata.

Queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo: "Le accuse di Pamela sono totalmente infondate, perché io non ho mai plagiato nessuno.

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati

Infatti, è stata lei che mi ha affidato il compito preciso di organizzarle il suo matrimonio". Poi, sempre durante l'intervista ad Adnkronos, ha dichiarato: "Sul mio cellulare ci sono diversi sms e messaggi vocali del presunto promesso sposo Mark Caltagirone che mi dava gli incarichi sui dettagli dell'organizzazione". Ma non è tutto, perché la Michelazzo ha anche affermato che lei aveva ammesso di averlo visto in un video, però poi si è resa conto che alcune cose non tornavano e quindi l'ha detto pubblicamente mettendoci la faccia.

Infine, l'ex agente ha concluso dicendo che è stata vicina a Pamela perché la vedeva realmente innamorata. Inoltre, ha anche affermato che, quando la vedeva giù di morale, ha provato a distrarla in tanti modi, anche portandola al mare.

L'ex agente di Pamela Prati: 'Illazioni gravissime'

Eliana Michelazzo ha voluto anche aggiungere che attualmente la Prati è molto fragile psicologicamente e durante tutta la vicenda era molto complice con la sua ex amica e collega Pamela Perriciolo.

Inoltre, la Michelazzo ha detto: "Io ogni giorno vengo dipinta come una truffatrice e manipolatrice e si stanno dicendo anche cose non vere sul mio orientamento sess... Ormai non si sta avendo nessun rispetto per la mia dignità di donna". Inoltre, Eliana Michelazzo ha riferito che al momento nei suoi confronti non c'è nessun procedimento giudiziario e quindi tutto quello che stanno dicendo nei suoi confronti sono delle illazioni molto gravi che la stanno distruggendo umanamente, ma anche professionalmente.

Infine, ha concluso dicendo che in tutta questa storia è lei l'unica vera vittima, in quanto è finita in un incubo da cui non riesce ad uscire in nessun modo.