La scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso ha riservato molti colpi di scena tra cui il litigio verbale tra il dottor Alberico Lemme e la giornalista Francesca Barra. Quest'ultima, in veste di 'sferata' ossia di ospite seduta in una sfera, ha posto, seguendo le regole del programma, una domanda provocatoria a Lemme. Il farmacista ha iniziato ad ironizzare sulla forma fisica della giornalista, dicendole: 'Guarda che cosce che hai'. La moglie dell'attore Claudio Santamaria, scossa dal commento del dottore, è sbottata dicendo di essere incinta.

Francesca Barra litiga col dottor Lemme nel salotto della D'Urso

L'annuncio della Barra ha colto tutti di sorpresa, compresa la conduttrice Barbara D'Urso, completamente all'oscuro dello stato interessante della sua ospite ''sferata''. Quest'ultima, dopo aver dato la notizia della sua dolce attesa, ha lasciato lo studio. Sui social la giornalista si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro il farmacista, esperto di diete, Lemme. La Barra si è detta dispiaciuta per aver dato l'annuncio della sua maternità in maniera così improvvisa e concitata, a seguito di un alterco con il dottor Alberico Lemme. Francesca, che è stata spesso invitata da Barbara D'Urso in qualità di opinionista, avrebbe voluto parlare in maniera diversa della sua maternità in tv.

La giornalista Francesca Barra pubblica una foto a testimonianza della sua forma fisica eccellente

Francesca Barra, a corredo del lungo post contro il dottor Lemme, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in una forma fisica eccellente. La donna ha ribadito di non voler accettare da parte del farmacista commenti offensivi verso le donne ed i gay. 'Lemme fa del male e deve il suo "successo" ad un perverso meccanismo', ha commentato la professionista sui social.

Spesso il farmacista si è definito 'genio' ma, a detta della Barra, non lo sarebbe. In qualità di giornalista, Francesca ha ritenuto doveroso 'contenere certi fenomeni' ed 'illuminare chi oggi lo ritiene un genio'. Francesca ha chiarito di aver pubblicato una propria foto che la ritrae in forma per testimoniare di essere una donna con un normale stato fisico. Inoltre, la giornalista ha raccomandato le donne di non farsi problemi per qualche centimetro, liberandosi dai 'canoni che impongono alcuni guru'.

Al momento il post pubblicato sui social dalla moglie di Claudio Santamaria non ha ricevuto ancora risposta da parte del dottor Lemme. Non si sa se quest'ultimo deciderà di riaccendere la polemica scoppiata in puntata o di non rispondere alle osservazioni della giornalista che ha scritto di non aver potuto permettere 'ad una persona come Lemme' , di offenderla. Non resta che seguire i prossimi sviluppi della polemica che ha incuriosito molto i telespettatori di Canale 5.