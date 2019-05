A meno di una settimana dalle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, il giallo si infittisce sempre di più. Nonostante la diretta interessata abbia confermato la data del matrimonio ed alcuni personaggi hanno ammesso di essere stati invitati tra cui Cristiano Malgioglio (ma senza ricevere le partecipazioni), i dubbi sul futuro sposo della showgirl sarda si moltiplicano sempre di più. Ieri nel talk di Live - Non è la D'Urso si è trattato nuovamente dell'argomento dell'anno.

Live - Non è la D'Urso, Marco Caltagirone interviene in collegamento telefonico ma il pubblico rimane scettico.

La padrona di casa nel suo salotto ha chiamato un folto parterre di ospiti: Riccardo Signoretti, Eleonora Giorgi, Luigi Favoloso e Giovanni Ciacci erano dalla parte di coloro che da sempre sostengono che il matrimonio sia tutta una messa in scena. Dall'altra parte a ribadire il contrario c'era Eliana Michelazzo ovvero la manager della Prati, Georgette Polizzi, Manuela Villa, Milena Miconi ed Eva Henger che da sempre si è mostrata neutrale sulla vicenda. Per la prima volta da quando è scoppiato il caso Canale 5 è riuscito ad intercettare telefonicamente il presunto marito dell'ex diva del Bagaglino.

Marco Caltagirone conferma le nozze

Barbara D'Urso ha chiesto al pubblico ed ai suoi ospiti di non parlare con l'imprenditore. Da subito la conduttrice ha detto di fidarsi che dall'altra parte del telefono ci fosse realmente Marco Caltagirone: "Ovviamente noi ci fidiamo". Fin da subito l'uomo è sembrato in difficoltà ed ha rivelato di essere stranito per tutti i pettegolezzi sulla sua storia d'amore con Pamela. Caltagirone poi ha affermato che l'8 maggio sposerà la sua donna e che le nozze saranno seguite in esclusiva perché il mondo dello spettacolo appartiene alla showgirl e quindi è giusto che sia così, nonostante lui fosse molto riservato.

Prima di chiudere il collegamento telefonico, l'imprenditore ha anche detto di voler fare chiarezza sul premio di prestigio ricevuto in Albania. Una volta convolato a nozze con Pamela, Marco ha detto di essere pronto ad un'intervista con Barbara D'Urso.

La reazione del web

La telefonata in diretta di Marco Caltagirone sembra non aver convinto i tanti telespettatori del talk. Fin dal primo momento sui social molti utenti hanno reagito in vari modi: c'è chi ha ironizzato sul collegamento e chi si è scagliato contro la padrona di casa.

"Questa telefonata è più finta di una banconota da 30 euro", "Al matrimonio canterà Laura: Marco se n'è andato e non ritorna più", "Non mi convince": questi sono sono alcuni dei commenti negativi all'indirizzo del futuro sposo. Tra la titubanza dei telespettatori, il rumoreggiare del pubblico in studio e l'incredulità degli ospiti il collegamento si è concluso con un 'viva gli sposi'. Non resta che attendere la data del matrimonio per saperne di più.