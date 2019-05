Il caso di Pamela Prati e del tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone continua ad infiammare l'opinione pubblica e a riempire pagine e pagine dei vari settimanali di Gossip e cronaca rosa. Tra le protagoniste di questa vicenda vi è sicuramente Eliana Michelazzo, una delle due manager della showgirl sessantenne, la quale in queste ore ha scelto di svuotare definitivamente il sacco e di raccontare così la verità sul tanto chiacchierato matrimonio.

Eliana ha rivelato che in realtà questo Mark non esisterebbe ma, a quanto pare, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ora non starebbe passando un bel periodo così come ha raccontato la sua amica Selvaggia Roma sui social.

Caso Pamela Prati, Eliana soccorsa in piena notte

Chi ha seguito la puntata di ieri sera del Grande Fratello 16 sa bene che Eliana Michelazzo doveva essere presente in studio da Barbara D'Urso dato che, dopo aver confessato la sua verità sul caso di Pamela Prati, aveva chiesto di poter entrare nella casa di Cinecittà.

La produzione del reality show, però, non ha accettato la sua richiesta e ieri sera la Michelazzo non ha preso parte alla nuova puntata del GF 16 perché a quanto pare starebbe profondamente male al punto di pensare anche di 'espatriare' così come ha rivelato la stessa D'Urso nel corso della puntata di ieri sera in onda su Canale 5.

Ma in queste ore nuovi dettagli su quanto starebbe accadendo ad Eliana Michelazzo sono arrivati da parte di una persona che la conosce molto bene e che ieri era proprio lì con lei.

Trattasi di Selvaggia Roma, ben nota al pubblico di Canale 5 per aver preso parte ad un'edizione passata di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi.

Selvaggia Roma in aiuto della Michelazzo

In queste ore Selvaggia ha postato un lungo messaggio sulla sua pagina ufficiale Instagram dove ha svelato che ieri sera si è trovata a dover soccorrere la sua amica Eliana in piena notte. "E non si può immaginare il dolore nel vedere un'amica in condizioni critiche" - ha aggiunto Selvaggia confermando quindi che la Michelazzo non starebbe passando affatto un bel momento.

"Sarà un tragitto lungo per Eli" - ha aggiunto Selvaggia scrivendo che in questo momento la cosa più importante è che Eliana possa riprendere in mano la sua vita e allontanarsi da quel mondo fittizio. Insomma un caso che ha assunto delle tinte a dir poco 'noir' e che giungerà al capolinea definitivamente questo mercoledì quando andrà in onda una puntata speciale del programma Live - Non è la D'Urso durante la quale verrà trasmessa l'attesa intervista della Michelazzo.

Quest'ultima finalmente svelerà tutta la verità sul matrimonio di Pamela e sull'esistenza di Mark Caltagirone.