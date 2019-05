Nella puntata di oggi 21 maggio di "Un posto al sole" Serena e Filippo hanno avuto una accesa discussione riguardo la cospicua somma dell'eredità incassata. Filippo ha proposto alla moglie di prendere parte ad un progetto in comune per la gestione del denaro, trovando però la sua netta opposizione.

La donna infatti gradirebbe, almeno una volta nella sua vita, avere un lavoro e un introito proprio senza dipendere dalla famiglia Ferri e soprattutto da Roberto. Disguidi anche per quanto riguarda il battesimo di Lollo, con Guido Del Bue speranzoso di fare da padrino al bimbo. Intanto, Franco ha espresso i suoi dubbi ad Angela in merito a Ciro, credendo che tra i due ci possa essere qualcosa di più della semplice amicizia. Successivamente, Filippo ha comunicato al padre la decisione di rinunciare al progetto del charter, in quanto sta creando non poche tensioni tra lui e Serena.

Un posto al sole anticipazioni martedi 22 maggio

Sebbene a malincuore, Roberto ha dovuto accettare questa scelta. Franco, con grande soddisfazione, ha comunicato a Ciro la notizia dell'arresto di Prisco. Il ragazzo, visibilmente imbarazzato, ha comunicato al Boschi di voler abbandonare la sua stanza, sebbene abbia nascosto la reale motivazione. Come reagirebbe Franco se scoprisse la cotta di Ciro per Angela?

Puntata di martedì Un Posto al Sole: decisioni in vista

Nella puntata di domani 22 maggio di Un Posto al Sole in onda come di consueto su Rai 3, Franco comincerà a tenere sotto stretta osservazione Ciro.

Nonostante il ragazzo abbia dimostrato più volte di volerlo aiutare, sembra essersi legato in maniera morbosa ad Angela. Il Boschi crederà che tra sua moglie e il pentito possa esserci del tenero. Intanto, Filippo proverà ancora una volta a convincere Serena a far parte del progetto lanciato da Roberto Ferri. La reazione della signora Sartori non sarà delle migliori, sentendosi sminuita.

Un Posto al Sole: Angela in crisi

Le anticipazioni di 'Upas' di domani proseguono con le buone intenzioni di Bice, convinta di fare da mediatrice tra Mariella e Salvatore.

L'imminente battesimo di Lollo sembra aver acuito ancora di più le tensioni tra Cerruti e Del Bue, entrambi gelosi di Mariella e delle attenzioni del piccolo. Franco vorrà vederci chiaro e continuerà ad insistere con Angela perché gli dia una risposta il merito allo strano comportamento di Ciro. Il Boschi è certo che il giovane non gli abbia detto tutta la verità quando ha deciso di lasciare la terrazza. Angela rivelerà al marito la reale motivazione?

La risposta della Poggi potrebbe indispettire alquanto il marito, come raccontano le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani 22 maggio.