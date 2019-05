Blake Lively ed il marito Ryan Reynolds diventeranno genitori per la terza volta. L'indimenticabile Serena van der Woodsen della serie tv Gossip Girl, nei giorni scorsi, in occasione della première del film Pokémon: Detective Pikachu ha annunciato di aspettare un bambino. Ed il marito, al settimo cielo, sta pensando ad un regalo speciale per la festa della mamma e scherzando si è detto indeciso tra Skydiving e skywriting.

Cicogna in arrivo

La cicogna sta per tornare a casa Reynolds.

Blake Lively incinta per la terza volta: il marito Ryan pensa ad un regalo 'volante'

Ad annunciarlo è stata, giovedì 2 maggio, la splendida Blake Lively; la bionda attrice californiana classe 1987, durante la prima, a New York di Pokémon: Detective Pikachu (l'atteso film della Warner Bros che vede Ryan Reynolds dare voce al simpatico Pikachu) ha mostrato con orgoglio un pancino inequivocabile.

La Lively ha sfilato sul red carpet - o meglio sul yellow carpet - fasciata in un vestito giallo lungo e stretto che ha esaltato le sue meravigliose curve..

Pubblicità

Persino l'account ufficiale Twitter del film, POKÉMON Detective Pikachu (@DetPikachuMovie), ha rilanciato la lieta notizia postando un video dell'attrice accompagnato dall'hastag #Pokemom.

Un regalo dal cielo per Blake

Ancora non si sa quando nascerà il terzogenito di Blake Lively e Ryan Reynolds e nemmeno si sa se sarà un maschietto o una femminuccia. L'unica cosa certa, però, è che l'attore canadese, felicissimo di diventare nuovamente papà, è sempre più innamorato della sua Blake e sta pensando ad un modo speciale per trascorrere l'imminente festa della mamma (domenica 12 maggio).

"Ancora non so che regalo le farò" ha dichiarato il divo 42enne. Scherzando ha quindi aggiunto: "Pensavo al paracadutismo. Sono un po' indeciso tra skydiving e skywriting". Infine, ha ammesso che cercherà uno di quei dirigibili che, mentre volano, grazie all'emissione di speciali fumi, riescono a scrivere messaggi d'amore nel cielo.

Quale sarà la dedica di Ryan? E' ancora un mistero. Certo è che la coppia è considerata tra le più affiatate e spontanee di Hollywood. Sposati dal 2012 (si sono incontrati sul set del non proprio fortunato film "Lanterna Verde", ma per molto tempo sono rimasti semplicemente amici), i due bellissimi attori, poco avvezzi alle pose studiate, non amano stare sotto i riflettori e sono molto gelosi della loro vita privata e della loro quotidianità.

Pubblicità

Genitori di due bambine (James di quasi 5 anni e Inez di 3), in una recente intervista a People hanno dichiarato: "Siamo un blocco unico e ci impegniamo a mantenere la famiglia unita: per questo evitiamo di lavorare nello stesso periodo. Quando siamo insieme, dovunque ci troviamo, ci sentiamo a casa".