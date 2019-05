È tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest in programma a Tel Aviv. Nonostante la kermesse canora debba ancora prendere il via, non sono mancate le polemiche. Il giovane cantante italo-egiziano durante la conferenza stampa, è stato messo in difficoltà da più di un giornalista.

Pubblicità

Pubblicità

Mahmood ha conquistato l'accesso alla finale dell'Eurovision grazie alla vittoria della 69' edizione del Festival di Sanremo. Il ragazzo è nato e cresciuto nella periferia di Milano ed ha madre sarda e padre egiziano. Proprio a causa delle sue origini, nel corso della conferenza stampa di rito alcuni giornalisti si sono soffermati su alcune domande personali.

Mahmood perde le staffe con i giornalisti

Mahmood, prima di esibirisi sul palco dell'Eurovision, ha risposto a tutte le domande dei giornalisti.

Eurovision, Mahmood infastidito in conferenza stampa per le domande personali: 'Guardi che io sono cristiano'.

Nonostante il ragazzo sia stato piuttosto calmo, ci sono state alcune domande che lo hanno innervosito. Un addetto stampa, forse inconsapevole del fatto che il brano di 'Soldi' sia in italiano ha chiesto: "Come si sente un giovane cantante mezzo egiziano che viene in Israele a cantare in arabo?" Alessandro senza scomporsi ha ribadito di essere italiano al 100%, parlando ancora una volta delle sue origini.

Un altro giornalista ha chiesto se la periferia milanese in cui il giovane ha vissuto, fosse una sorta di ghetto.

Pubblicità

Infine, un ragazzo ha sollevato il problema su come il cantante riuscisse ad esibirsi anche in periodo di Ramadan. È proprio qui che Mahmood dopo una serie di domande personali è letteralmente sbottato: "Guardi che io sono cristiano". Tra l'imbarazzo dei presenti in sala stampa e dello stesso giornalista, sono finalmente intervenuti i moderatori. Quest'ultimi hanno invitato gli addetti ai lavori a non spostare le domande su temi personali.

Eurovision: in diretta su Rai1

La puntata dedicata alla finale dell'Eurovision verrà trasmessa in diretta su Rai1.

Dunque, sabato tutti gli amanti del dance-show di Ballando con le Stelle sono avvertiti. Il programma condotto da Milly Carlucci verrà rimandato a venerdì 24 e sabato 25 maggio. La kermesse canora per il pubblico italiano verrà condotta da Federico Russo, Ema Stokholma e Flavio Insinna. Mahmood salirà sul palco nella giornata di sabato, poiché essendo il vincitore del Festival di Sanremo ha il diritto di accedere direttamente alla finale. Inoltre, stando ad alcuni sondaggi relativi alla competizione il brano dell'italo-egiziano sembra essere tra i favoriti.

Pubblicità

Nonostante la musica italiana siamo molto apprezzata in tutto il mondo, la vittoria dell'Eurovision è una cosa che manca davvero da tanto tempo all'Italia.