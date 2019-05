Dopo l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, andata in onda mercoledì sera, si stanno diffondendo sempre più indiscrezioni riguardo alla messa in scena di Pamela Prati. La showgirl era infatti l'ospite d'onore della puntata andata in onda e non si è lasciata sfuggire l'opportunità di fare una delle sue solite sceneggiate in diretta.

Nel corso dell'intervista con la conduttrice Barbara D'Urso, la showgirl ha improvvisamente lasciato la sua postazione, tornando qualche minuto dopo, davanti ad un pubblico già stupito.

Pubblicità

Pubblicità

Successivamente è rientrata in studio, Pamela ha continuato ad essere maleducata nei confronti della D'Urso, al punto da farle perdere la pazienza, ricordando alla showgirl che era libera di abbandonare lo studio. Pamela non si è lasciata ripetere la cosa due volte e ha preferito andarsene, lasciando senza parole il pubblico da casa e all'interno dello studio. Infine la showgirl dietro le quinte della trasmissione ha proseguito con il suo teatrino, spintonando un cameramen, al quale qualcuno dice aver causato la rottura di una telecamera, minacciando addirittura di chiamare i Carabinieri.

Pamela Prati furiosa a Live - Non è la D'Urso

Pamela Prati e la sceneggiata a Live - Non è la D'Urso

Le ultime sceneggiate di Pamela Prati alle varie trasmissioni a cui ha preso parte stanno facendo discutere molto. Già a Verissimo la showgirl ha avuto la possibilità di esporre la sua versione dei fatti ma ha preferito comportarsi male e lasciare anche in quell'occasione lo studio. L'ultimo siparietto messo in piedi a Live - Non è la D’Urso, non è passato di certo inosservato. Molti telespettatori hanno infatti commentato l'atteggiamento presuntuoso della showgirl durante la puntata.

Pubblicità

Pamela infatti ha lasciato lo studio infuriata, dopo che la conduttrice Barbara D'Urso le aveva chiesto se se la sentisse di continuare l'intervista. Successivamente la showgirl dietro le quinte, per non farsi inquadrare, ha spintonato un cameraman, causando, forse, la rottura di una telecamera.

Anche la manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, si è lasciata andare ad alcune sceneggiate nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso. Secondo alcune testimonianze infatti, pare che la manager abbia avuto un mancamento per via della tensione che si era creata all'interno dello studio.

Insomma, l'ultima puntata dello show condotto da Barbara d'Urso è stata parecchio movimentata, soprattutto per la manager Eliana Michelazzo che al contrario di Pamela, ha deciso di rimanere in studio cercando di difendersi dalle accuse e dagli insulti da parte del pubblico. Sembra proprio che per il caso di Pamela Prati non si riesca proprio a trovare una degna conclusione.