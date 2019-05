In molti si ricorderanno dell'ex tronista di Uomini e donne, Fabio Colloricchio, che attualmente è tra i protagonisti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi spagnola, che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi in prime time con una media che arriva a sfiorare il 30%.

In queste settimane la presenza di Fabio sulla spiaggia spagnola dell'Isola non è passata di certo inosservata e l'ex tronista ha fatto molto parlare di sè anche per l'avvicinamento con Violeta, un'altra naufraga di questa Isola. Tra i due, proprio nelle ultime ore, è scoppiata la passione travolgente e si sono lasciati andare ad un vero e proprio rapporto intimo.

Isola dei Famosi, passione bollente tra Fabio e Violeta

Violeta, che proprio come Fabio è famosa al pubblico spagnolo per essere un'ex tronista di Uomini e Donne, ha partecipato al programma della sopravvivenza da fidanzata.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan fanno l'amore

Tuttavia pochi giorni dopo l'inizio della sua avventura all'Isola dei Famosi, la ragazza ha deciso di lasciare il suo fidanzato e lo ha fatto in diretta televisiva davanti a milioni e milioni di spettatori.

Il motivo? Aveva a che fare proprio con Fabio Colloricchio, dato che Violeta si è resa conto di essere attratta fortemente da Fabio e così abbiamo visto che si è gettata tra le braccia dell'ex tronista di Maria De Filippi.

E in queste ultime ore, come testimoniano i filmati pubblicati sulla pagina ufficiale Instagram dell'Isola dei Famosi, ecco che tra i due è scoppiata letteralmente la passione.

I filmati, infatti, parlano chiaro: Fabio e la bella Violeta si sono lasciati andare alla passione travolgente, avendo un rapporto intimo che è stato ripreso in quel momento dai cameraman che lavorano alla realizzazione dell'Isola dei Famosi.

La frecciatina di Fabio all'ex fidanzata Nicole

Un vero e proprio 'colpo di scena' per l'Isola spagnola che grazie a questo episodio potrebbe incrementare ancora di più il numero di spettatori, già molto positivo in questa stagione di grandissimo successo.

La partecipazione di Fabio all'Isola dei Famosi ha fatto molto discutere anche per le dichiarazioni al vetriolo che il ragazzo ha fatto a proposito della sua ex fidanzata Nicole Mazzoccato.

Parlando della loro relazione, infatti, Fabio ha detto che Nicole ha vissuto 'quattro anni di inferno'. E poi, ancora, alcuni opinionisti spagnoli hanno sottolineato una certa somiglianza tra Nicole e la bella Violeta. Immediata la reazione della Mazzoccato che su Instagram ha risposto dicendo che le persone devono brillare di luce propria e non denigrare le altre per elevarsi.

'I paragoni sono poco intelligenti e immaturi', ha chiosato Nicole.