Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno messo la parola fine al loro rapporto nella puntata del Trono Over trasmessa ieri 28 maggio, l'ultima della stagione 2018-19 dedicata a dame e cavalieri (da oggi, infatti, toccherà alle scelte dei protagonisti del Trono Classico).

Pubblicità

Pubblicità

La coppia si è lanciata nuove accuse e alla fine lui ha ammesso di non essere davvero innamorato, parole che comprensibilmente non hanno fatto piacere alla Platano. Ma cos'è accaduto dopo la registrazione che si era tenuta lo scorso 21 maggio? Se le immagini televisive hanno fatto pensare ad una rottura definitiva, alcune recenti dichiarazioni di Guarnieri lasciano intendere che sarà meglio non dare nulla per scontato e che tra lui e l'ex fidanzata potrebbe essere già avvenuto un sorprendente riavvicinamento.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri promette nuovi aggiornamenti

Riccardo Guarnieri su Instagram: 'C'è un grande aggiornamento'

I telespettatori di Uomini e donne non avranno più la possibilità di apprendere le novità di dame e cavalieri attraverso il programma di Canale 5, che tornerà solo il prossimo settembre. In questi tre mesi di assenza, però, ci saranno i social network ad aggiornare su possibili litigi e avvicinamenti tra i protagonisti e anche il settimanale "Uomini e donne Magazine" farà la sua parte da questo punto di vista.

Pubblicità

Proprio nel numero che arriverà in edicola giovedì 30 maggio, ci sarà una nuova intervista a Riccardo Guarnieri che racconterà eventuali novità sul suo rapporto con Ida Platano. Ma in attesa di leggere l'articolo in questione, il cavaliere ha rilasciato una diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi followers. Inevitabilmente, il loro interesse si è rivolto alla nuova rottura con l'ex fidanzata e proprio in questo senso Guarnieri ha dichiarato: "Saprete meglio come sono andate le cose dopo l’ultima puntata. C’è un grande aggiornamento".

Uomini e donne: Riccardo e Ida potrebbero essere tornati insieme

Le ultime dichiarazioni di Riccardo Guarnieri, dopo la puntata del Trono Over, hanno stuzzicato il Gossip di Uomini e donne. Sebbene il cavaliere abbia consigliato di leggere l'intervista sul tabloid dedicato il programma, l'annuncio di un grande aggiornamento ha fatto subito pensare ad un possibile chiarimento con Ida Platano, avvenuto dopo la registrazione del 21 maggio. In questa direzione vanno anche altre affermazioni del Guarnieri rilasciate sempre nella diretta su Instagram.

Pubblicità

In risposta ad altre domande dei suoi fan, infatti, il cavaliere ha invitato a non giungere a conclusioni affrettate. Ha poi aggiunto di essere una persona che si assume sempre le responsabilità del proprio comportamento, anche quando si trova ad avere tutti contro. Riccardo non ha però potuto sbottonarsi ulteriormente, mantenendo alta la curiosità dei telespettatori almeno fino all'uscita del numero di domani di "Uomini e donne Magazine".