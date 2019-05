Fabio Colloricchio, ex di U&D, a Supervivientes: 'Con Nicole 4 anni d'inferno'

Fabio Colloricchio è uno degli ex tronisti del programma televisivo Uomini e donne che uscì dalla trasmissione con la corteggiatrice Nicole Mazzocato. I due hanno avuto una relazione durata parecchi anni, che però alcuni mesi fa si è conclusa all'improvviso.

Adesso il ragazzo è impegnato in una nuova avventura all'interno della trasmissione televisiva Supervivientes, una sorta di Isola dei Famosi versione spagnola. All'interno del reality, Fabio sembra aver trovato un nuovo amore, ma anche parlato della sua ex storia, rilasciando delle dichiarazioni inaspettate sull'andamento della loro love story.

Le parole di Fabio su Nicole Mazzocato

L'ex tronista ha fatto già parlare per il flirt avuto all'interno del reality con Violeta Mangrinan, che ha lasciato il suo fidanzato in diretta tv proprio per l'argentino.

Anche quest'ultima aveva partecipato a 'Mujeres y hombres y viceversa', la versione spagnola di Uomini e Donne ed aveva abbandonato il programma insieme al ragazzo che ha poi lasciato durante le ultime settimane.

Nel corso di un momento di confronto con gli altri naufraghi, Fabio si è lasciato andare ad uno sfogo sulla sua precedente relazione d'amore. L'uomo ha dichiarato di essere uscito da quattro anni d'inferno e di aver avuto problemi seri con la sua ex compagna.

Fabio però, non ha precisato quali siano stati i problemi tra lui e Nicole. Ai fan dell'ormai ex coppia queste rivelazioni hanno stupito non poco. I due sono infatti sempre apparsi molto innamorati agli occhi del pubblico di U&D.

Colloricchio paragona la sua nuova fiamma con la Mazzocato

Negli scorsi giorni aveva fatto anche molto discutere la frase Fabio riguardo la bellezza di Nicole. Il conduttore del programma aveva rivelato che Violeta Mangrinan assomiglia molto alla ex del tronista.

Lui, di tutta risposta, aveva dichiaro che Violeta è molto più bella di Nicole. Questa frase non è però per niente piaciuta ai fan dell'influencer.

In molti si chiedono cosa possa essere successo tra i due di così 'grave', tanto da portare Colloricchio a rilasciare tali dichiarazioni nei confronti dell'ex compagna. Sembra dunque che i quattro anni di relazione tra i due non siano stati proprio rose e fiori. La diretta interessata non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione riguardo alle rivelazioni fatte Fabio.

Nell'arco del suo percorso all'interno del reality spagnole, il ragazzo potrebbe rilasciare nuove confessioni sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo, all'interno dell'isola continua il suo flirt con Violeta. Tra i due sembra esserci molta sintonia.