Sono parole molto forti quelle che francesco chiofalo ha usato per commentare il comportamento che la sua ex Selvaggia Roma ha avuto quando lui è stato male. Intervistato in radio con la nuova fidanzata Antonella Fiordelisi, il romano ha detto che la donna con la quale ha partecipato a Temptation Island lo odia, che è cattiva e che secondo lui è dispiaciuta che il suo intervento alla testa sia andato bene. Il ragazzo, inoltre, ha paragonato la sua attuale fiamma al caviale mentre la ex ad un panino con il salame.

Chiofalo stronca Selvaggia: 'È cattiva, ce l'ha con il mondo'

Nelle ultime ore, stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che ha rilasciato Francesco Chiofalo sulla sua storica compagna: Selvaggia Roma. Intervistato in un noto programma radiofonico, il ragazzo si è lasciato andare a parole durissime nei confronti della ex, parole che hanno immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip e non solo.

Alla giornalista che gli chiedeva come mai l'ex fidanzata ha messo in dubbio il problema che ha avuto lo scorso inverno (un tumore al cervello, ndr), il romano ha risposto senza peli sulla lingua: "Io penso che il suo vero dispiacere in tutta questa vicenda, è che io non sia morto.

So che è brutale, ma lei mi odia e ce l'ha con il mondo. Pensi che oggi sia contenta che io sto bene?".

L'ex protagonista di Temptation Island ha ricordato le tante interviste che Selvaggia ha rilasciato mesi fa nelle quali sosteneva che non era vero che lui aveva scoperto di avere un tumore e che lo faceva solo per pubblicità. Francesco ha anche aggiunto che, secondo lui, la Roma lo ha attaccato nella speranza che lui le rispondesse sui social network per finire al centro del gossip con il loro botta e risposta.

"Quella donna è cattiva, non si fa maltrattare da nessuno. Se sbagli qualcosa, ti salta addosso come un gatto, se urli lei alza la voce due volte più di te. Dopo tanti anni, oggi penso che mi abbia sempre usato".

Francesco felice con Antonella: 'Ora mangio il caviale'

Dopo aver attaccato senza troppi giri di parole sia Selvaggia Roma ("il peggior esempio di donna che possa esistere") e il suo fidanzato Luca, Francesco Chiofalo ha spostato la sua attenzione sulla ragazza che gli ha ridato il sorriso dopo tanto tempo: Antonella Fiordelisi.

Dopo aver rilasciato un'intervista esclusiva al magazine di Uomini e Donne per ufficializzare la sua nuova storia d'amore, l'altro giorno il romano ha raccontato in radio che la compagna gli è stata tanto vicino quando era in ospedale e che, una volta rimessosi in sesto, le ha chiesto subito di uscire insieme.

Il primo incontro tra i due piccioncini c'è stato nel corso dell'edizione di Temptation Island alla quale hanno partecipato entrambi (lui in coppia con Selvaggia, lei tentatrice di Nicola Panico), ma la loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più profondo solo poco tempo fa.

Facendo un paragone tra la sua attuale relazione e quella passata con la Roma, Francesco ha detto: "Non è che se uno per sei anni mangia il panino con il salame, se lo deve mangiare tutta la vita.

Ora io mangio il caviale".