Il Trono Over di Uomini e donne continua a svuotarsi in vista della fine della stagione 2018-19. Nelle ultime settimane diversi suoi protagonisti hanno dato l'addio al parterre maschile e femminile, per una motivazione o per l'altra. Tra di essi, ha fatto molto scalpore l'espulsione di Fabrizio Cilli dopo che le sue reali intenzioni nei confronti di Gemma Galgani sono state scoperte dalla redazione. Le puntate della settimana che si apre oggi 6 maggio saranno caratterizzate da ulteriori abbandoni, tra i quali spicca soprattutto quello clamoroso di Rocco Fredella.

Anticipazioni Uomini e donne: nuovi addii nel Trono Over

E in attesa di scoprire se davvero il piastrellista successivamente deciderà di non tornare nel programma che gli ha garantito un po' di notorietà, a lui si aggiungeranno anche Roberta Di Padua e Michele Loprieno per ragioni diverse. Non solo: un'altra dama e un cavaliere verranno smascherati e, anche in questo caso, tutto fa pensare ad un inevitabile allontanamento dal dating show.

Uomini e donne anticipazioni settimanali: tre addii sorprendenti

Le ultime puntate di Uomini e donne prima della pausa estiva potrebbero essere caratterizzate dall'assenza di alcuni protagonisti del Trono Over che tanto hanno fatto parlare di sé negli ultimi mesi.

Nella registrazione del 1° maggio, che Canale 5 trasmetterà a partire da oggi 6 maggio come si evince dalle anticipazioni di Witty Tv, Rocco Fredella evidenzierà una forte insofferenza nei confronti della sua avventura televisiva. E dopo avere dibattuto in maniera dura con una dama, affermerà di essere stanco di essere accusato di essere solo alla ricerca di facili guadagni. Tra le lacrime, in una scena ai limiti del trash, aggiungerà di avere ottenuto pochi soldi dalle serate in cui è stato ospite e di voler chiudere la sua avventura televisiva.

Sarà un annuncio mosso dalla rabbia del momento? Solo le prossime registrazioni daranno le risposte a tal proposito, mentre sembrano più convincenti le spiegazioni di Michele Loprieno, ancora deluso per lo scontro avuto in precedenza con Armando Incarnato.

Roberta Di Padua lascia il programma

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, nelle prossime puntate anche Roberta Di Padua annuncerà l'addio dal dating show per motivi di lavoro.

Non tornerà in studio neppure Maria Antonietta Scarpari che, dopo il flirt con Marcello, vorrà conoscere meglio un altro cavaliere conosciuto nel parterre. Stando al resoconto della registrazione effettuata il 1° maggio, non si parlerà chiaramente di espulsione per Stefano e Simona che verranno comunque smascherati da un audio nel quale faranno capire di essere in contatto anche lontano dal programma. La dama aveva comunque dichiarato in precedenza la sua decisione di non tornare in studio, dopo che le scene del suo scontro con Barbara De Santi erano state tagliate a suo svantaggio.