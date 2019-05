La "Game of Thrones-mania", se vogliamo definirla così, non ha colpito solo i comuni spettatori della Serie TV, ma anche molti personaggi famosi e maestri del mondo dello spettacolo e dei libri. In questo caso ci riferiamo a Stephen King, autore di tanti bestseller di successo mondiale e mago dell'horror, il quale non ha mai nascosto di essere un appassionato della trasposizione televisiva dei romanzi scritti da George R.R. Martin.

Il finale di Game of Thrones secondo lo scrittore statunitense

Il celebre autore americano, come prevedibile, ha maturato una sua idea ben precisa su quello che potrebbe essere il finale della serie (che andrà in onda il 19 maggio in contemporanea su HBO e Sky Atlantic) e ha voluto condividere il suo pensiero con i follower su Twitter.

Game of Thrones, Stephen King e la previsione sul finale.

E così con un tweet lo scrittore ha rivelato la sua teoria sulla conclusione della saga, attesa con trepidazione da milioni di fan.

Ecco cosa ha scritto Stephen King: "Supponiamo - supponiamo solamente - che sia Jon Snow che Daenerys Targaryen muoiano (insieme a Cersei ovviamente). A questo punto supponiamo - supponiamo soltanto - che un certo piccolo uomo dal cuore grande finisca seduto sul Trono di Spade".

Naturalmente l'ipotesi del "re dell'horror" sul finale di stagione di "Game of Thrones" ha scatenato la fantasia e le reazioni dei fan dello scrittore e della Serie Tv, alcuni dei quali hanno giudicato credibile la trama proposta da King, ovvero che possa essere Tyrion Lannister a sedere sull'agognato trono di spade.

R.R. Martin, che oltre ad essere creatore della saga è anche un caro amico di Stephen King, non ha commentato il tweet, e questo silenzio è stato visto da molti come un indizio che possa essere realmente questa la fine della serie, con Tyron che, a sorpresa, soffierebbe il trono a tutti i pretendenti.

King tende ad escludere Sansa come possibile regina

Qualcuno su Twitter ha aggiunto che a sparigliare le carte potrebbe essere Sansa Stark, la quale potrebbe vincere l'ultima, decisiva battaglia dei troni.

Stephen King ha prontamente risposto, affermando che a suo parere la leader di Grande Inverno è troppo "fredda" per eliminare Cersei a mani nude, escludendo dunque che possa essere lei la regina dei Sette Regni.

Aldilà di tutte le teorie che stanno fioccando in questi giorni, è fuori di dubbio l'attesa per l'intrigante finale della Serie Tv sta lasciando tutti con il fiato sospeso, compreso il grande autore americano che ha voluto esporre il suo pensiero.

Ormai le sorti dei Sette Regni sono in bilico e presto sapremo, dopo l'ultima decisiva battaglia fra Cersei, Daenerys e Jon, chi siederà sull'ambito trono di spade. E chissà che alla fine non possa spuntarla proprio Tyrion come ipotizzato in queste ore da Stephen King.