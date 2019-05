Una nuova bufera potrebbe abbattersi sul Grande Fratello 16 e la protagonista è di nuovo Francesca De Andrè. La gieffina durante la diretta del reality-show è stata messa al corrente dalla conduttrice di un presunto tradimento. La figlia di Cristiano De Andrè appena tornata nella Casa ha dato luogo ad un duro sfogo contro il suo fidanzato Giorgio ed ha pronunciato delle frasi piuttosto infelici. Frasi che non sono passate inosservate dai tanti telespettatori e da una in particolare, Gessica Notaro.

GF, Francesca De Andrè nel mirino di Gessica Notaro: 'Non posso passar sopra'.

Francesca De Andrè tra la cucina ed il salotto durante la quinta puntata del GF all'indirizzo del suo compagno ha iniziato ad urlare: "Lo brucio vivo", "Gli do fuoco". Le frasi ovviamente sono state etichettate di cattivo gusto dall'opinione pubblica ed ancora a distanza di 24 ore dalla messa in onda della diretta fanno molto discutere.

Gessica Notaro è intervenuta sulla questione a gamba tesa, visto che l'argomento la riguarda da molto vicino.

Ricordiamo che la modella è stata sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato. Di fronte alle parole di Francesca, Gessica è stata molto dura nei confronti della gieffina ed ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram: "Non posso passar sopra alle parole uscite dalla sua bocca, anche solo in un momento di rabbia". L'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha dichiarato che in un'epoca come quella in cui stiamo vivendo certi messaggi non devono essere pronunciati neanche per scherzo.

L'accusa nei confronti di Francesca è quella di aver detto delle frasi così forti davanti alle telecamere. Inoltre, per Gessica non vanno fatte differenze di genere: determinate frasi non devono passare inosservate né se vengono pronunciate da un uomo né da una donna.

A tal proposito la Notaro ha chiesto alla produzione del Grande Fratello di prendere dei provvedimenti nei confronti della concorrente. Provvedimenti richiesti anche dalla maggior parte dei telespettatori che hanno commentato in modo negativo la scena a cui hanno assistito.

Riccardo Signoretti e Fabrizio smentiscono il tradimento

Mentre Francesca De Andrè è 'rinchiusa' nella Casa di Cinecittà, Riccardo Signoretti e Fabrizia De Andrè hanno smentito il presunto tradimento di Giorgio. La sorella della gieffina nel salotto di Pomeriggio 5, ha riferito alla padrona di casa di aver parlato con il diretto interessato e di essere stata tranquillizzata. Il direttore di Nuovo Tv invece, ha dichiarato di aver visto le foto ma di non averle volute comprare di sua spontanea volontà.

Secondo Signoretti, la paparazzata di Giorgio e Rosi fuori dal portone dell'appartamento di Francesca sarebbe tutta una messa in scena. Di diverso parere è Biagio D'Anelli: quest'ultimo è convinto che gli incontri tra Giorgio e Rosi vadano avanti già da molto tempo.