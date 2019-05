Dopo un momento tranquillo nella Casa del Grande Fratello 16 in queste ore è salita di nuovo la tensione. Questa volta i protagonisti sono Martina e Daniele. I due coinquilini mentre erano a pranzo con gli altri concorrenti hanno dato luogo ad una lite piuttosto furibonda.

Appena iniziata l'avventura all'interno del reality di Canale 5, l'imprenditore veronese e la ragazza dal 'cuore di latta' avevano dimostrato di avere un certo feeling. Di giorno in giorno però tra i due le cose sono andate peggiorando, tanto che Daniele sembra essersi avvicinato molto di più a Valentina.

GF 16, alta tensione nella Casa tra Daniele e Martina: 'Non voglio fare il babysitter'.

Mentre i concorrenti erano a pranzo nelle scorse ore Martina ha puntato il dito contro Daniele: "Tu fai il grosso perché hai 30 anni". Il bel veronese senza troppi giri di parole ha chiuso la discussione dicendo di non voler più parlare con la sua coinquilina.

In realtà l'insofferenza di Daniele verso Martina era arrivata già da qualche giorno. Il giovane durante la convivenza forzata con Martina ha scoperto che alcuni comportamenti mostrati dalla ragazza non sono di suo gradimento.

Nel corso di una confidenza con Guendalina, il gieffino ha ribadito che la sua coinquilina avrebbe degli atteggiamenti immaturi: "Non voglio fare il babysitter". In seguito Daniele avrebbe aggiunto di volere accanto a sé una persona più matura, visto che lui è già un uomo con una vita da portare avanti. La Canessa d'altro canto ha spiegato al suo coinquilino di aver provato a far ragionare Martina, ma invano. Al termine della chiacchierata con Guendalina, Daniele ha anche ammesso di non voler assolutamente illudere la ragazza.

Daniele nei giorni scorsi si era confidato anche con Gianmarco e Michael, sostenendo ancora una volta che Martina è una ragazza immatura visto che spesso ha delle reazioni eccessive. La descrizione di Daniele in particolare ha trovato il sostegno di Terlizzi: Michael ha dichiarato di aver notato dei giochi infantili da parte di Martina. A sua volta il veronese ha replicato piccato che secondo lui, l'avvicinamento tra la Nasoni e Gaetano è solo una ripicca nei suoi confronti.

Gennaro e Francesca sempre più vicini

Mentre l'ipotetica coppia formata da Martina e Daniele sembra essere scoppiata definitivamente, Gennaro e Francesca sono sempre più vicini. La ragazza dopo aver scoperto un presunto tradimento da parte del suo fidanzato Giorgio, si sta consolando con il modello partenopeo. I due gieffini per il momento hanno sempre precisato di avere un ottimo rapporto di amicizia, ma chissà che giorno dopo giorno tra i due non sbocci l'amore visto il feeling dimostrato.

Lillio addirittura ha dichiarato di aver messo davanti a sé la felicità della De Andrè: "Ti voglio bene e voglio vederti felice".