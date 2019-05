Valentina Vignali insieme a Francesca De Andrè sono le concorrenti più criticate della sedicesima edizione del Grande Fratello. La cestista, dopo aver fatto arrabbiare il popolo del web per gli insulti rivolti a Mila Suarez, questa volta ha puntato il dito contro Soleil Sorgè. Tra le due non sembra affatto scorrere del buon sangue tanto che ci sono delle vecchie ruggini. Valentina la scorsa sera si è complimentata con Gianmarco Onestini per aver chiuso in modo elegante la vicenda del tradimento subito da suo fratello Luca quando si trovava all'interno del GF Vip. Ma non solo. La Vignali ha usato delle parole 'poco carine' nei confronti di Solei.

GF, Valentina Vignali di nuovo sotto accusa: questa volta la gieffina insulta Soleil Sorgé.

Vignali contro l'ex di Luca Onestini

La Vignali ha confidato di non nutrire una particolare simpatia verso l'attuale fidanzata di Jeremias Rodriguez, tanto da ammettere che sarebbe stata felice se, all'epoca di Uomini e Donne, Luca avesse scelto Giulia Latini, sua grande amica.

La gieffina ha raccontato un aneddoto legato all'ex naufraga: 'Una volta Soleil mi disse che ero di serie B perché con la mia squadra avevamo vinto il campionato B. Allora lei è di serie A perché è stata con molti sportivi della massima serie?'.

Senza mezzi termini Valentina ha sparato a zero sulla Sorgé, etichettandola come una ragazza di facili costumi, tra le risate degli altri coinquilini.

Le esternazioni della Vignali, ancora una volta, non sono passate inosservate dai tanti telespettatori che, da sempre, hanno ridire sul suo modo 'particolare' di esternare il proprio punto di vista. La Vignali troppo spesso ha dimostrato di lasciarsi andare con dei commenti un po' infelici. Valentina Vignali era finita nel mirino del web per aver avuto dei modi piuttosto bruschi nei riguardi di Mila Saurez: la gieffina, che si era scagliata contro Alberico Lemme per aver definito Ambra Lombardo una 'principessa sul pi****o', ha usato dei termini simili con la sua coinquilina, esclamando: 'Qualcuno le da un po' di p****lo?'.

Daniele Interrante e Ambra Lombardo dentro la Casa

La quinta puntata del Grande Fratello si prospetta ricca di eventi e colpi di scena. Secondo le anticipazioni, Ambra Lombardo tornerà nella casa Casa di Cinecittà per rassicurare Kikò Nalli sul rapporto con i suoi figli. L'ex gieffina nel salotto di Domenica Live ha anche rivelato di essere pronta a dormire con il parrucchiere. Intanto, entrerà nel reality per un confronto con Francesca De Andrè anche Daniele Interrante.

Quest'ultimo ieri ha smentito categoricamente smentito di aver tradito la sua ex moglie Guendalina Canessa. Non ci resta che attendere la puntata di stasera per scoprire nel dettaglio cosa succederà.