Aveva annunciato di voler abbandonare il Trono Over, ma Roberta Di Padua ha cambiato idea, tornando in studio più pungente che mai. Nella registrazione che si è tenuta l' 8 maggio, infatti, la dama era presente nel parterre femminile e ha rivelato dei particolari sconcertanti sulla relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta. La coppia, nata proprio davanti alle telecamere del dating show qualche mese fa, è tornata per raccontare come tutto stesse procedendo per il meglio.

Ma le loro dichiarazioni sono state fermate proprio dalla Di Padua, che ha rivelato a Pamela qualcosa che lei non si sarebbe mai aspettata: Stefano la contattava anche quando era già fidanzato con lei. La registrazione si è concentrata anche sull'ennesimo siparietto trash di Gemma Galgani e Tina Cipollari, oltre che su una sorprendente proposta di Riccardo Guarnieri che ha fatto un passo indietro su una sua precedente decisione.

I portali 'Isa e Chia' e 'Il Vicolo delle News' hanno riportato il resoconto della registrazione del Trono Over che si è tenuta l'8 maggio a Roma.

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne, Tina si è nascosta tra il pubblico indossando una parrucca, mentre Gianni Sperti si diceva preoccupato per la sua assenza. È stata poi la volta del siparietto con Gemma: l'opinionista ha buttato un secchio d'acqua addosso alla rivale e le due si sono scatenate tra le risate del pubblico. Gli ospiti Stefano e Pamela hanno raccontato che la loro relazione procede per il meglio, tanto che lui le ha regalato un anello, simbolo del suo affetto.

Ma a questo punto è intervenuta Roberta Di Padua con il suo clamoroso annuncio: Stefano avrebbe continuato a mandarle dei messaggi compromettenti anche quando stava già con Pamela. Furiosa, quest'ultima ha inveito contro il fidanzato e gli ha lanciato contro l'anello. È quindi corsa nel backstage tra urla e lacrime.

Trono Over: una richiesta per Ida

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha proposto alla redazione di richiamare Ida Platano in studio per vedere se per loro potrà esserci una seconda possibilità.

Lei ha accettato l'invito della redazione, ma non se l'è sentita di rispondere al suo ex fidanzato, chiedendo tempo per riflettere. Anche in questo caso Roberta è intervenuta nel loro confronto. La dama, che in passato aveva frequentato per qualche settimana Guarnieri, ha raccontato come lui le avesse detto che non sarebbe mai tornato con Ida. Le sue parole, però, questa volta non hanno causato particolari rimostranze da parte della dama. È arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani ma, considerando l'ampio spazio dedicato alle altre coppie, di loro non si è parlato.