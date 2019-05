Nell'ultima puntata della casa più spiata d'Italia, Grande Fratello 16, la conduttrice Barbara D'Urso aveva richiamato alcuni concorrenti per via di alcuni insulti a Michael Terlizzi. Il gieffrino, soffre fin dalla nascita di una patologia alle braccia chiamata sinostosi radio-ulnare, che impedisce al giovane 33enne di ruotare correttamente gli arti superiori. E proprio questo problema fatto sì che alcuni coinquilini prendere in giro Michael, rivolgendogli degli appellativi molto offensivi.

Grande Fratello 16, a rischio squalifica alcuni concorrenti

La conduttrice Barbara D'Urso non ha avuto altra scelta, se non quella di ricorrere ad un richiamo ufficiale, pur non essendoci il tempo materiale di poter esaminare le riprese per verificare chi ha insultato Michael. Ciò nonostante il web si è già messo all'opera per scovare i responsabili, andando a scovare tre colpevoli che potrebbero avere dei seri richiami disciplinari.

GF16: a rischio tre inquilini della casa

Sono principalmente tre i colpevoli degli insulti al trentatreenne Michael Terlizzi per la sua malformazione alle braccia.

I tre concorrenti sono Gaetano Arena, Daniele Dal Moro e Kikò Nalli, accusati di aver chiamato il giovane "calamaro", o con altri appellativi anche più offensivi. I tre nella prossima puntata, in onda lunedì, potrebbero subire un richiamo disciplinare o peggio, essere squalificati dal programma. Ciò nonostante, anche altri coinquilini come la cestista Valentina Vignali e Cristian Imparato si sarebbero rivolti al giovane chiamandolo con dei soprannomi poco appropriati.

La conduttrice Barbara D'Urso ha avvertito i concorrenti all'interno della casa, che non vuol più vedere assolutamente atti di bullismo o discriminazione di alcun genere. Ciò nonostante, ha anche affermato di non avere il tempo materiale per trovare i responsabili, ma a questo ci hanno pensato i fan, andando a recuperare le riprese che ritraggono i responsabili dell'accaduto.

Michael Terlizzi, uno dei concorrenti più amati di quest'edizione

Il giovane trentatreenne è attualmente uno dei concorrenti più amati e discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello.

Di recente il concorrente ha avuto degli incontri ravvicinati con Cristian Imparato, il quale a sua volta sembri ricambiare nei confronti del giovane. Michael ha infatti chiesto al coinquilino se fosse interessato a lui, e Cristian non ha nascosto un certo interesse nei confronti del giovane. Ciò nonostante ha anche aggiunto che è alla ricerca di qualcosa di più dal giovane 33enne.

Insomma, Michael sta convincendo il pubblico di questa edizione del reality show.

Non ci resta che attendere i prossimi svolgimenti all'interno della casa più spiata d'Italia.