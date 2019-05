Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di Francesca De André e della reazione che ha avuto dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato. Durante una pausa pubblicitaria, la concorrente del Grande Fratello ha fatto un'ipotesi scioccante sul motivo che potrebbe aver spinto Giorgio Tambellini a rifugiarsi in macchina con una ragazza mora qualche sera fa: secondo la genovese, il suo ormai ex compagno potrebbe aver fatto uso di sostanze stupefacenti la notte che è stato paparazzato tra le braccia di un'altra.

La De André scopre il tradimento in diretta

L'argomento principale della puntata del Grande Fratello del 20 maggio è stato sicuramente il tradimento che ha subito Francesca De André: ad una settimana esatta dall'incontro chiarificatore con Giorgio nella Casa, la ragazza ha scoperto una nuova mancanza di rispetto che il compagno le ha fatto tre giorni prima che si vedessero.

A comunicare alla giovane tutti i Gossip che sono trapelati negli ultimi giorni su questa storia, sono stati in ordine Gennaro Lillio, Barbara D'Urso e sua sorella Fabrizia.

GF, Francesca De André sull'ex Giorgio: 'Forse è andato in macchina per drogarsi'

Dopo aver visto le foto che il settimanale Oggi ha pubblicato della serata che Tambellini ha condiviso con una mora misteriosa a Milano, la genovese è scoppiata a piangere, ma non ha creduto fino in fondo al tradimento finché la sorella non l'ha guardata negli occhi confermandole il tutto.

"A me sembra Gioia, sua cugina", ha ripetuto più volte la concorrente del reality guardando le immagini del suo compagno fuori da un locale e poi in auto con una mora.

La notizia più scioccante che tutti i siti stanno riportando in queste ore, però, riguarda l'insinuazione che Francesca ha fatto sul perché Giorgio sia stato paparazzato mentre andava via dal ristorante, per poi fare ritorno mezz'ora dopo (in questi 30 minuti si dice si sia consumato il tradimento fisico della De André).

Francesca sull'ex: 'Potrebbe drogarsi'

Quando Barbara D'Urso ha mandato la pubblicità, Valentina Vignali si è avvicinata alla De André e le ha domandato: "Ma può essere che stava in condizioni strane?".

La risposta di Francesca è stata spiazzante: "Sì, può essere che è andato in macchina a drogarsi".

La cestista ha ribattuto: "Ok, drogarsi in macchina ed ha fatto cose perché stava fatto magari? Perché ci stanno pure quelli, te l'assicuro". La genovese ha fatto sapere di non poter giustificare il tradimento del fidanzato neppure se quella sera fosse stato davvero sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Le insinuazioni che sono state fatte in diretta su Mediaset Extra sono molto gravi e potrebbero causare la reazione furente di Giorgio Tambellini, che fino ad ora si è limitato a prendere una pausa di riflessione dalla storia con la De André con un post che ha pubblicato su Instagram poche ore prima dell'inizio della puntata del GF 16.