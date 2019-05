È una Francesca De Andrè decisamente fuori controllo quella che stiamo vedendo in questi ultimi giorni al Grande Fratello: da quando ha scoperto che il fidanzato Giorgio l'ha tradita, la ragazza non fa altro che litigare con chiunque osi contraddirla.

Ieri sera, ad esempio, la genovese prima ha dato dell'alcolizzata a Martina Nasoni e poi si è scagliata contro Gennaro Lillio con parole davvero cattive che potrebbero aver incrinato l'idillio che stava nascendo tra loro nella Casa.

La De Andrè a Martina: 'Smettila di alcolizzarti'

È stata una serata all'insegna delle furiose liti quella che hanno vissuto alcuni concorrenti del Grande Fratello ieri: Francesca De Andrè, infatti, se l'è presa con chiunque osasse metterla in discussione e l'ha fatto con parolacce e offese non da poco.

La prima con la quale la ragazza si è scontrata, è stata Martina Nasoni: dopo aver battibeccato per l'ennesima volta con Daniele Dal Moro, la giovane si è ritrovata faccia a faccia con colei che non approva la sua insistenza nel cercare un rapporto d'amore con una persona che non la vuole.

"Non è questo il modo per affrontare i problemi. Ogni volta che arriva una bottiglia di vino, non puoi alcolizzarti perché sei nervosa. È un mese e mezzo che fai così.

Datti una regolata, hai 20 anni. Non puoi metterti a tracannare e a guardare male Valentina e Daniele", ha tuonato l'opinionista davanti alla compagna d'avventura.

"Smettila di pretendere cose da lui, smettila di rompergli i cog.... Beviti la vasca di vino almeno lo capisci meglio", ha aggiunto Francesca mentre Martina cercava di risponderle che le cose non stanno come dice lei.

Francesca e Gennaro ai ferri corti

La De Andrè, però, ieri sera ha avuto qualcosa da dire anche al ragazzo con il quale sembrava avere un feeling molto particolare: Gennaro Lillio. Al napoletano che l'ha rimproverata per aver riportato una sua confidenza agli altri inquilini della Casa, Francesca ha detto: "Ma vaf..., non fare le sceneggiate con me cogl...

Mi sembri scemo, imbecille!".

Le offese che la genovese ha rivolto al suo compagno di reality, non sono finite qui, infatti ha continuato ad urlargli contro: "Sei un uomo di m..., una capra perché non ascolti. Ma come ti sei permesso a dire che ho avuto uomini senza carattere, sapendo la situazione nella quale sono adesso? Ti sei comportato da imbecille".

Gennaro si è detto molto deluso dall'atteggiamento che Francesca ha avuto nei suoi confronti l'altra sera: che l'ipotesi di un flirt che sembrava potesse nascere tra i due dopo l'addio della ragazza al fidanzato Giorgio, sia sfumata definitivamente dopo la brutta lite che c'è stata ieri davanti alle telecamere?