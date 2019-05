Questa settimana il talent-show di Canale 5 "Amici di Maria De Filippi", in onda ogni sabato alle 21:10, ha fatto molto discutere, soprattutto sui social, in seguito alla proposta di Loredana Bertè di riammettere Valentina nella scuola. Quest'ultima era stata eliminata dal programma dopo aver perso la sfida finale contro Mameli, ma la decisione dei professori era stata mal digerita dalla giudice speciale, la quale considerava la danzatrice molto più talentuosa del rapper.

Amici di Maria, sesta puntata: Valentina è nuovamente eliminata dal programma.

Il daytime di venerdì 3 maggio ha mostrato una riunione tra gli insegnanti per confrontarsi sulla proposta della Bertè di ripetere nuovamente il confronto tra Valentina e Mameli, lasciando questa volta al pubblico la facoltà di decretare il vincitore tramite il televoto. La commissione si è detta favorevole alla riproposizione della sfida tra i due allievi durante la sesta puntata, con l'unico voto contrario espresso da Alessandra Celentano.

E così durante l'appuntamento di ieri sera la ballerina emiliana e il cantante siciliano si sono fronteggiati nuovamente, ed anche in quest'occasione è stata la ragazza ad uscirne sconfitta.

Valentina e Mameli: la sfida

La puntata di "Amici" è iniziata proprio con l'attesa replica del confronto tra Valentina e Mameli che la scorsa settimana aveva registrato la vittoria del rapper, mentre in questa riproposizione sono stati chiamati in causa i telespettatori attraverso il televoto.

I giochi si sono aperti con la ballerina della Squadra Blu che ha proposto un medley di Michael Jackson, ma al termine della sua esibizione è risultato in vantaggio Mameli.

Il cantante dei Bianchi ha interpretato un mash-up della canzone di Edoardo Bennato "Il gatto e la volpe" e di "Soldi" di Mahmood, perdendo però il suo vantaggio al televoto.

La sfida è proseguita con le seconde performance di Valentina ("Lose my breath" delle Destiny's Child) e Mameli ("Ciao ciao bambina" di Domenico Modugno) e al termine della prova ha trionfato il rapper con il 52% delle preferenze. L'esito è stato confermato anche dalla commissione dei professori e così la danzatrice 23enne per la seconda volta ha perduto la sfida con il cantante catanese, e ha dovuto abbandonare il programma.

Prima manche: vincono i Blu

Dopo l'attesa sfida Valentina-Mameli è partita la prima manche della serata che ha visto subito scontrarsi Giordana per la Squadra Bianca e Tish per la Squadra Blu in una sfida scelta da Rudy, il quale aveva chiesto alle due cantanti di preparare una cover da interpretare in modo diverso rispetto all'originale. La prova è stata vinta da Giordana che ha concesso ai Bianchi di guadagnare il loro primo punto.

Subito dopo è giunto il turno di un confronto di danza classica tra Vincenzo dei Blu e Rafael dei Bianchi, basato su delle variazioni scelte dai concorrenti.

Anche in questo caso ha vinto il componente del team capitanato da Ricky Martin, che così si è portato sul 2-0.

Nella terza prova - del valore di 2 punti e con voto segreto - si sono fronteggiati Alberto per la Squadra Blu e Umberto per la Squadra Bianca.

Successivamente è stata la volta della prova Tim con Giordana e Mameli (Bianchi) in duetto con Al Bano, mentre Alberto (Blu) ha cantato con Massimo Ranieri. Ha vinto il tenore e, contando anche il successo nella terza sfida, alla fine la vittoria della prima manche è andata alla Squadra Blu con il punteggio di 3-2.

Ricky Martin, direttore artistico dei Bianchi, è stato chiamato in causa per dare ad uno dei suoi allievi l'opportunità di guadagnarsi l'immunità ottenendo almeno il 90% dei consensi del pubblico: il coach portoricano ha puntato su Rafael ma, al termine della sua esibizione, il ballerino si è fermato all'82% delle preferenze, rimanendo così in lizza per il confronto finale.

La Squadra Blu ha nominato Mameli e Rafael, ma la commissione non ha accettato questi nomi, e così la palla è passata a Loredana Bertè, la quale tra Giordana e Umberto ha messo a rischio eliminazione proprio il secondo.

Seconda manche: vincono ancora i Blu

La prima gara della seconda manche di "Amici di Maria" è stata un guanto di sfida incentrato sugli inediti tra Mameli dei Bianchi e Alberto dei Blu che avrebbe potuto sancire l'eliminazione diretta dal programma di uno dei due allievi. Nonostante la vittoria del tenore dei Blu, alla fine gli insegnanti hanno preferito non escludere anzitempo il rapper siciliano dalla gara.

Nella seconda prova si sono scontrati Vincenzo per la Squadra Blu e Rafael per la Squadra Bianca: il punto vittoria è andato al ballerino dei Bianchi, e così si è tornati su un risultato di parità.

Durante la terza sfida si sono confrontate Tish dei Blu e Giordana dei Bianchi che hanno cantato gli stessi brani: "I giardini di marzo" di Lucio Battisti, "With or without you" degli U2 e "Highway to hell" degli AC/DC.

La competizione è andata avanti con la quarta prova richiesta dal coreografo Giuliano Peparini che ha visto confrontarsi Vincenzo per la Squadra Blu e Rafael per la Squadra Bianca. I due talenti hanno dovuto improvvisare delle esibizioni tenendo conto della trama rivelata da Maria De Filippi ma, mentre il danzatore dei Blu ha capito di cosa si trattava, quello dei Bianchi invece ha palesato qualche difficoltà di troppo, uscendo sconfitto dalla sfida.

La seconda manche si è conclusa con la sfida tra Giordana per i Bianchi e Alberto per i Blu. Il risultato finale anche questa volta ha visto la prevalenza del team guidato da Vittorio Grigolo.

Ricky Martin è stato chiamato nuovamente ad indicare un alunno per l'eventuale immunità, e questa volta la scelta è ricaduta su Giordana che avrebbe potuto ottenere il privilegio raggiungendo il 99% dei voti del pubblico ma, dopo aver interpretato "Il cielo" di Renato Zero, la ragazza si è fermata ad una percentuale dell'80%.

Sfida finale

Tutti i membri della Squadra Bianca, dunque, sono risultati a rischio eliminazione. Maria De Filippi così ha dato il via ad una sorta di torneo interno, durante il quale i componenti del team si sono sfidati a due alla volta, partendo da Giordana e Rafael. Quest'ultimo è risultato vincitore, e così la cantante ha dovuto vedersela con Mameli. Il rapper ha perso e ha dovuto confrontarsi con Umberto: il perdente avrebbe lasciato la scuola.

Al termine delle esibizioni, la commissione ha chiesto una terza prova, ma a questo punto è intervenuto Peparini in difesa di Umberto, dicendo che il ragazzo lamentava alcuni problemi al ginocchio, e chiedendo quindi che la sfida fosse rimandata alla prossima settimana. Dunque bisognerà attendere la settima puntata di "Amici" per sapere chi tra Mameli e Umberto dovrà dire addio al programma.

Al termine della puntata è stato comunicato che i due coach, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, avrebbero salutato la trasmissione, lasciando la guida rispettivamente dei Bianchi e dei Blu.