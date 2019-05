I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello 16 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, abbiamo visto che Gianmarco Onestini, tra i concorrenti più desiderati dalle donne di questa edizione, ha confessato a Mila Suarez di aver ricevuto delle avances alquanto spinte da parte di Guendalina Canessa, la quale non ha mai nascosto in suo interesse nei confronti del fratello dell'ex tronista di Uomini e donne, nonostante la differenza d'età che c'è tra di loro.

La confessione di Gianmarco su Guendalina: 'Mi ha toccato lì'

Proprio qualche settimana fa, infatti, Guendalina decise di confessare il suo interesse nei confronti di Gianmarco Onestini e lo fece dicendogli di essere attratta da lui e quindi interessata ad approfondire la conoscenza.

Gianmarco e Guendalina, la confessione

Peccato, però, che il ragazzo non fosse dello stesso parare e, infatti, liquidò subito Guendalina, dicendole che la vedeva come una semplice amica e che da parte sua non erano scattate quelle stesse sensazioni ed emozioni che lei dice di provare nei suoi confronti.

Insomma, un vero e proprio 'due di picche' da parte di Gianmarco Onestini il quale, senza troppi mezzi termini, liquidò la bella Guendalina, la quale però pare che non si sia data per vinta.

Pubblicità

Proprio in queste ultime ore, infatti, Gianmarco ha confessato che Guendalina, approfittando di un momento in cui entrambi si trovavano seduti sulla sdraio, lo avrebbe toccato proprio nelle parti intime.

Il fratello di Luca Onestini ha confessato tutto durante un confronto con Mila Suarez, la quale anche lei sembrerebbe essere attratta dal giovane Gianmarco. ''Toccava mentre eravamo sulla sdraio. Amicizia ok, ma non di più'', ha dichiarato Onestini, il quale ha poi ribadito di non provare un reale interesse nei confronti di Guendalina, nonostante quest'ultima gli abbia detto esplicitamente di essere attratta da lui.

Onestini conteso da Guendalina e Mila

La confessione di Gianmarco ha lasciato abbastanza meravigliata anche la stessa Mila, la quale evidentemente non si sarebbe mai aspettata questo tipo di avances da parte di Guendalina, data anche la differenza d'età che c'è tra di loro. Intanto, però, anche Mila continua ad essere sempre più vicina al giovane Onestini.

Ormai, infatti, sembrerebbe che il flirt con Gennaro faccia parte soltanto del passato: i due hanno provato a costruire qualcosa insieme nella casa del Grande Fratello 16, ma poi il ragazzo ha fatto un passo indietro.

Pubblicità

E così Mila si è avvicinata a Gianmarco, che nel frattempo è diventato molto amico di Gennaro e, in un primo momento, non voleva che si creassero dei fraintendimenti con il suo amico. Così Gianmarco, anche con Mila, ha precisato e ribadito che tra di loro vi è soltanto amicizia.