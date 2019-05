Dopo le clamorose anticipazioni fatte da Barbara D’Urso nel corso della puntata di 'Domenica Live' di ieri pomeriggio e riguardanti la richiesta di una delle agenti di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, di entrare nella casa del Grande Fratello 16, in queste ultime ore è arrivato un comunicato da parte di Mediaset e che mettono un punto sulla questione, dichiarando che la donna non entrerà nella Casa più spiata d’italia.

Sembra però che Eliana sarà presente nella puntata di questa sera, preludio all’ospitata di mercoledì prossimo a ‘Live non è la D’Urso’, dove l’agente della Prati confesserà tutte le bugie e gli inganni relativi alle nozze fantasma della show girl sarda con Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo non entrerà nella casa del Grande Fratello, il comunicato di Mediaset

Molto scalpore ha destato l’anticipazione lanciata dalla conduttrice Barbara D’Urso, nel corso della diretta di ieri di ‘Domenica Live’ dove, sono stati anticipati alcuni dei punti salienti delle dichiarazioni shock di Eliana Michelazzo circa il giallo delle nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

GF16, il comunicato di Mediaset smentisce l'ingresso di Eliana Michelazzo nella Casa

Secondo le ultime fonti infatti, la donna avrebbe finalmente svelato tutta la verità, confessando di aver mentito e di non aver mai incontrato il fantomatico sposo. Tra le altre cose, Eliana ha espresso la volontà di entrare nella Casa del Grande Fratello 16, per sfuggire alla pressione mediatica che la sta attanagliando. Il possibile ingresso, ha scatenato un polverone in rete e solo nelle ultime ore è stata proprio Mediaset, attraverso un comunicato ufficiale, a smentire questa ipotesi, dichiarando che l’entrata nel reality di Eliana Michelazzo non è mai stata presa in considerazione dai vertici dell’azienda di Cologno Monzese.

Eliana Michelazzo ospite speciale nel prossimo appuntamento di 'Live non è la D'Urso'

Nulla di fatto per Eliana Michellazzo, che vede svanire sul nascere il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Sta di fatto che, stando alle anticipazioni sulla puntata in onda questa sera, la donna sarà presente nello studio di Barbara D’Urso, dove probabilmente, darà qualche anticipazione su quanto verrà poi trasmesso mercoledì prossimo a ‘Live non è la D’Urso’.

Da quanto si apprende infatti, il talk della D’Urso del 22 maggio prossimo, sarà in gran parte incentrato sulle nuove e scottanti rivelazioni di Eliana Michelazzo e che portano a galla tutte le bugie e gli inganni riguardanti le nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Dalle prime indiscrezioni, sembra che la stessa Michelazzo confesserà di non aver mai incontrato Caltagirone, smentendo di fatto tutto quanto sino ad ora dichiarato durante le ospitate da Barbara D’Urso.

Sembra quindi trovare conferma quanto tutti sospettavano: le nozze di Pamela Prati sono state solo un grande bluff e Mark Caltagirone in verità non esiste. Attesa dunque per la puntata del Grande Fratello 16 in onda questa sera in prima serata su canale 5 dove scopriremo cosa avrà da dire Eliana Michelazzo sull’intera vicenda.