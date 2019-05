Questa notte alle 3 in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della saga televisiva del Trono Spade, la Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin.

Finita la serie televisiva è tempo di spin off visto e considerato che gli stessi autori e lo stesso Martin hanno già annunciato che ci saranno e sono già iniziate le riprese e i lavori. Intanto, i fan più sfegatati della serie televisiva, stanno chiedendo a gran voce sui social che venga fatto uno spin off su Arya Stark visto che la sua storia è stata terminata con un finale aperto. Nell'ultima puntata di ieri notte, la giovane Stark si è avventura ad ovest di Westeros ed è pronta ad avventurarsi nei luoghi in cui tutte le mappe terminano.

Il Trono di spade: i fan chiedono uno spin off su Arya Stark

Quindi non è da escludere una serie televisiva sulla giovane ragazza della famiglia dei Lupi.

Intanto ad aprile l'attrice Maisie Williams che interpreta Arya ha affermato che sarebbe disponibile a recitare in uno spin-off del Trono di spade incentrato sul suo personaggio. Ma non è tutto, perché la William durante l'intervista insieme a Sophie Turner, che interpreta Sansa Stark nella serie televisiva, ha dichiarato che le piacerebbe anche una serie sulle sorelle Stark.

Inoltre, Sophie Turner ha dato la sua disponibilità: queste le sue parole: "Anche io sarei disponibile. Non firmerei per nessun altro spin-off, a meno che non ci sia Maisie. E nessun altro".

I fan della serie non avrebbero mai voluto che il Trono di spade finisse

Inoltre, la Williams durante l'intervista a Entertainment Weekly ha dichiarato che le persone appassionate del Trono di Spade non volevano che la serie tv finisse. Poi la giovane attrice ha dichiarato una cosa che poi quest'oggi dopo la fine dell'ultima puntata, si è avverata: "Non importa come finirà, le persone non vogliono comunque. Il finale non andrà bene, perché la fine di un qualcosa, in generale non piace a nessuno. Infine ha concluso dicendo: "Io penso che alla fine è molto giusto il modo in cui è terminato GOT. E credo che fosse giunta anche l'ora".

Nel frattempo la giovane attrice Maisie Williams è pronta ad affrontare una nuova avventura, visto che prossimamente la vedremo nello spin-off di X Men new mutants.

Questo il commento dell'attrice riguardo a questo ruolo: "Sono molto nervosa per ciò che mi attende, adesso è il momento di dimostrare di essere un attrice anche al di fuori del Trono di spade". Ovviamente il tutto in riferimento al fatto che la Williams vuole dimostrare di poter tranquillamente interpretare altri personaggi oltre a quello di Arya Stark. Poi ha concluso dicendo che farà tesoro di questa esperienza per tutto quello che poi verrà in seguito.