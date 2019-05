Ieri sera è andata in onda una nuova e sfavillante puntata del Grande Fratello 16. La puntata è stata ricca di avvenimenti e colpi di scena. Anche il finale non ha risparmiato il botto decisivo. In occasione dell'eliminazione della modella Mila Suarez, infatti, il pubblico da casa si è subito reso conto in una gaffe relativa al televoto, per questo il GF è stato accusato di truccare i risultati delle percentuali. Allo spareggio erano finite Mila Suarez e Martina Nasoni. In occasione dell'ingresso in studio dell'ex di Alex Belli, sullo schermo sono state invertite le percentuali di voto espresse dal pubblico sulle due donne. Inutile dire che sul web sia scoppiata una vera e propria bufera.

Il GF ha truccato il televoto di Mila? L'errore delle percentuali

Non è la prima volta che un Reality Show finisce nel mirino del Gossip a causa del televoto. Ieri sera, infatti, è toccato al GF ricevere accuse simili. In occasione dell'eliminazione di Mila Suarez, la produzione del reality show si è resa protagonista di un errore molto importante che sta generando un estremo scalpore sul web. Barbara D'Urso ha informato i concorrenti circa lo spareggio tra Mila e Martina.

Grande Fratello 16: Tele voto truccato per Mila Suarez?

Dopo averle tenute un po' sulle spine, la padrona di casa ha comunicato loro il verdetto: Mila è stata la persona scelta dal pubblico per abbandonare per sempre il reality show. La percentuale di voti assegnata alla modella, in quella circostanza, è stata del 30% mentre per Martina del 38%. Fino a questo momento, tutto regolare. Dopo poco tempo, però, la conduttrice ha chiamato in studio l'eliminata per chiacchierare un po' con lei e per mostrarle i risultati di questa nomination. Ebbene, nel mostrare il televoto le cifre sono apparse completamente diverse da quelle mandate in onda in precedenza.

Questo ha fatto sorgere il dubbio che il GF possa aver truccato il televoto.

Il pubblico subito nota la gaffe e insorge sul web

Quando Mila Suarez si è seduta al centro dello studio, infatti, le percentuali apparse sul video sono state del 38%, l'esatta percentuale che prima era stata attribuita a Martina. Insomma, si è trattato di una gaffe bella e buona che non ha fatto altro che fomentare notevolmente i rumors e i dubbi dei telespettatori sulla veridicità dei televoti.

Secondo molti utenti del web, infatti, la produzione avrebbe deciso di manipolare i risultati per far uscire Mila dalla casa. La Suarez, in effetti, nell'ultimo periodo era davvero insofferente a quel contesto. Per questo motivo in molti non escludono che i vertici del programma abbiano deciso di metterci il loro zampino per far uscire la modella marocchina dal gioco.

Al momento nessuno ha chiarito la vicenda dell'errore.