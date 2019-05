"Un posto al sole" è una soap opera ambientata a Napoli nella quale si alternando le vicende di diverse famiglie che risiedono a Palazzo Palladini, nel quartiere Posillipo. La simpatia dei protagonisti, la scelta dell'attualità degli argomenti trattati ed il giusto alternarsi di divertimento e riflessione hanno fatto di questa produzione la più longeva e seguita in Italia.

Venerdì scorso, l'appuntamento fisso con "Un Posto al Sole" è stato preceduto da "Aspettando Rai Pipol" che, in sintesi, anticipa ospiti e argomenti trattati nella puntata vera e propria che va in onda il sabato alle 00:30. La conduzione del format è affidata a Geppi Cucciari, la quale spiega brevemente cosa accadrà nelle versione integrale dello show, dividendosi tra un suo monologo e la presenza di uno dei protagonisti della serie partenopea.

Questa volta l'ospite d'onore è stato Alberto Rossi.

L'attore livornese fa parte di "Un Posto al Sole" dalla prima puntata, che ormai risale al lontano 1996. Il suo personaggio, Michele Saviani, dopo aver superato diverse traversie sembra aver raggiunto un periodo di stabilità con la moglie Silvia e la figlia (non biologica) Rossella. Questa serenità, però, potrebbe essere minata dalla presenza di Mimmo, un bullo che fa la corte alla ragazza.

Alberto Rossi: uno dei protagonisti storici di Un Posto al Sole

Il ruolo ricoperto da Alberto Rossi all'interno della soap, quello del giornalista Michele Saviani, è stato l'argomento principale dello spazio televisivo preserale di Raitre.

Questo personaggio è sicuramente uno dei più amati dai fan della longeva soap napoletana, oltre ad essere anche uno dei più integri moralmente. Pochi colpi di testa e pochi episodi di smarrimento: Michele è un uomo onesto, ligio al dovere e legatissimo alla sua missione di giornalista impegnato.

La gaffe di Geppi Cucciari e Alberto Rossi

Durante "Aspettando Rai Pipol" non sono mancati siparietti simpatici, come quando l'interprete toscano ha parlato della sua famiglia non proprio tradizionale o dei suoi amici.

Geppi Cucciari ha fatto presente che alla terrazza (una delle location di Palazzo Palladini in cui si svolgono diverse vicende della soap) i coinquilini sono in tanti e non litigano mai "soprattutto per il bagno". Alberto Rossi ha pienamente sottoscritto il pensiero della conduttrice, rincarando la dose e sottolineando come, effettivamente, ci sia soltanto una toilette.

Agli storici fan di "Un Posto al Sole", però, non è sfuggito questo particolare.

Alla terrazza, infatti, erano stati avviati dei lavori per un secondo bagno qualche tempo fa, e questa vicenda è stata al centro di diversi episodi di cui la famiglia Poggi è stata la principale protagonista.

Un particolare trascurato

La soap partenopea, ormai in onda da più di vent'anni, vede spesso alternarsi diversi sceneggiatori, e probabilmente col tempo questa storyline è stata trascurata, infatti finora non si è mai vista questa nuova sezione della residenza.

Un dettaglio che, se è stato dimenticato dagli autori e da Alberto Rossi, non è sfuggito invece agli affezionati telespettatori, i quali ricordano ogni aspetto delle avventure dei propri beniamini.