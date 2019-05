Mancano solo poche settimane alla fine della stagione del Trono Over di Uomini e donne ma i vari protagonisti continuano a riservare sorprese ed emozioni al pubblico. Le ultime puntate, infatti, hanno segnato l'addio di alcuni volti noti quali Rocco Fredella e Michele Loprieno, mentre altri potrebbero concedersi una seconda possibilità dopo una separazione durata qualche mese. È questo il caso di Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, proprio davanti alle telecamere del dating show, prima si erano innamorati e poi avevano annunciato la loro rottura.

Anticipazioni Uomini e donne: il ritorno di Ida Platano

Per settimane lei aveva tentato di convincere il suo ex a provare a salvare il loro rapporto, ma lui non aveva assecondato la sua richiesta, preferendo invece conoscere nuove dame (tra le quali Roberta Di Padua). Ma a quanto pare, nessuna di loro lo ha particolarmente colpito dato che nell'ultima registrazione del Trono Over, Riccardo ha chiesto di rivedere Ida per capire se tra loro potrà esserci futuro.

Uomini e donne anticipazioni: Ida prende tempo per riflettere

Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse da "Isa e Chia" in merito alla registrazione dell'8 maggio segnalano il passo indietro di Riccardo Guarnieri.

Per mesi il cavaliere ha dichiarato di considerare chiusa la sua storia con Ida Platano ma qualcosa deve essere cambiato. Lui, infatti, ha chiesto alla redazione di far tornare in studio la sua ex fidanzata per vedere se potranno esserci i presupposti per un ritorno di fiamma. La Platano, che aveva smesso di partecipare al programma proprio per non vedere Riccardo con altre signore, ha accettato l'invito. Ha tuttavia preferito non prendere posizione, affermando di avere bisogno di tempo per riflettere.

Le sue parole su Instagram pubblicate dopo la registrazione del Trono Over lasciano però intuire un certo ottimismo in lei. La dama ha scritto: "La tristezza vola via con le ali del tempo".

Trono Over: l'intervento di Roberta Di Padua

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne, Roberta Di Padua si è espressa in merito alla richiesta di Riccardo Guarnieri. La dama, che qualche settimana fa aveva rifilato un ceffone al cavaliere, ha precisato che durante la loro frequentazione lui non sembrava aperto ad alcun ritorno di fiamma con Ida.

Aveva, infatti, rivelato a Roberta che mai sarebbe tornato con la sua ex. Ora però le cose sembrano essere cambiate e la Platano potrebbe lasciare posto ad un ripensamento. Roberta, invece, ha avuto un ruolo di primo piano nel litigio tra Stefano Torrese e Pamela Berretta. I due ospiti erano presenti in studio per parlare del loro amore ma alla fine ne sono usciti separati, dopo che la Di Padua ha parlato dei contatti intrattenuti con lo stesso Torrese.