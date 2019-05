Nell'ultima settimana il caso Pamela Prati sta avendo nuovi risvolti. La donna è finita al centro dell'attenzione mediatica per via di un presunto fidanzato che nessuno ha mai visto. La showgirl aveva raccontato all'interno dei salotti televisivi di Barbara D'Urso di essere prossima al matrimonio con Mark Caltagirone, ma la cerimonia non si è mai tenuta.

Pubblicità

Pubblicità

In seguito alla confessione della manager Eliana Michelazzo che ha rivelato di non aver mai visto Mark, la Prati ha dichiarato a Verissimo che l'uomo in realtà non esiste e che è stata vittima di un raggiro da parte delle sue manager. Dopo alcuni giorni dalla rivelazione, emerge anche una nuova testimonianza di un ragazzo che sarebbe stato ricattato dalla Perricciolo, una delle manager della show girl.

Le rivelazioni di Vincenzo Paparo

Eliana a Live-Non è la D'Urso ha raccontato di essere stata sposata per 10 anni con un presunto uomo che in realtà non ha mai visto.

Caso Pamela Prati, spunta un nuovo testimone contro la Perricciolo: 'Sono stato ricattato'.

La donna ha rivelato di aver capito solo adesso di essere stata raggirata da Pamela Perricciolo e di averla denunciata. Molti i telespettatori che sono molto confusi da questa vicenda e non riescono a capire dove stia la verità. Solo poche ore fa, è emersa una nuova rivelazione che riguarda donna Pamela.

Secondo quanto riportato dal sito web TPI, un ragazzo napoletano di nome Vincenzo Paparo sarebbe stato ricattato quando era ancora minorenne. Vincenzo che adesso ha 25 anni, ha raccontato di essere stato contattato dalla Perricciolo su Facebook, la quale gli ha proposto di entrare a far parte della Aicos Management.

Pubblicità

Il ragazzo che all'epoca aveva 17 anni, ha accettato la proposta ed ha inviato 200 euro alla donna di nascosto dai genitori, ma non è mai stato chiamato per partecipare a dei programmi televisivi come promesso dalla manager.

Vincenzo racconta di essere stato plagiato

Il ragazzo ha rivelato che la Perricciolo gli propose di partecipare a vari programmi televisivi all'interno dei quali l'uomo avrebbe però dovuto raccontare dei suoi drammi, anche se in realtà lui non ne aveva.

Donna Pamela gli chiese infatti di inventare pur di partecipare ai programmi. "La Perricciolo mi riempiva di complimenti ed io ero totalmente plagiato perchè ero piccolo. Quando ho capito che non riuscivo a gestire più questa situazione, ho deciso di parlare con mia madre" racconta Vincenzo.

Secondo quanto rivelato da Paparo, inoltre, la donna lo avrebbe minacciato sui social dicendo che il marito di Eliana era un magistrato e che avrebbe potuto fargli del male.

Pubblicità

La madre del ragazzo decise così di parlare con la manager, che le avrebbe rivelato che il figlio era adulto e responsabile di quello che faceva.