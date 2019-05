Tra Gennaro Lillio e Francesca De André la sintonia è stata immediata. Il feeling tra i due protagonisti del GF 16 non è passato inosservato con Barbara D’Urso che in più di una circostanza ha stuzzicato l’opinionista sul suo possibile coinvolgimento sentimentale nei confronti del modello napoletano.

A riguardo la ventinovenne ha sempre frenato sottolineando di essere innamorata del fidanzato e di ritenere Gennaro soltanto un amico. Dal canto suo Lillio ha ammesso di essere attratto dalla genovese ma di avere rispetto per lei in quanto impegnata. Negli ultimi giorni gli equilibri sono mutati con la De André che è venuta a conoscenza del tradimento di Giorgio Tambellini.

Nonostante qualche discussione Francesca si è ulteriormente avvicinata a Gennaro che l’ha stuzzicata in più di una circostanza.

GF16, scoppia la passione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio

“Mi dai un bacio in bocca” - ha chiesto senza mezzi termini il ventisettenne che fino a ieri è stato puntualmente respinto dalla giovane. La scorsa notte, tra un coccola e l'altra, l’opinionista si sarebbe lasciata andare sotto le lenzuola. “Dall’audio sembra proprio che il bacio ci sia stato” - ha affermato Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5. Dello stesso avviso Fabrizia De Andrè che ha sottolineato il momento intimo con un eloquente "Finalmente".

Francesca, scoppia la passione dopo il confronto con Giorgio Tambellini

Nel corso della puntata del 27 maggio Francesca De André si è nuovamente confrontata con il fidanzato Giorgio Tambellini. Quest’ultimo, dopo un esilarante e pittoresca discussione, ha ammesso di averla tradita prima di litigare con Barbara D’Urso che l’ha invitato a lasciare la casa del Grande Fratello: “Non abbiamo bisogno di te per fare ascolti” - ha tuonato la conduttrice, visibilmente infuriata.

In seguito Gennaro ha provato immediatamente a tranquillizzare l’opinionista rimarcando gli errori del fidanzato. A rendere ancora più precari gli equilibri ci hanno pensato gli autori del reality show che hanno deciso di far varcare la porta rossa all’avvenente Taylor Mega.

L'ingresso di Taylor Mega, la gelosia della De André

Gennaro Lillio ha ammesso di aver avuto sempre una simpatia per l’ex naufraga ed alcune sue battute hanno acceso la gelosia di Francesca.

Quest’ultima al termine della puntata non ha nascosto di essere rimasta infastidita da alcune affermazioni del modello napoletano. Dall’altra parte il ventisettenne ha chiarito che stava scherzando e che in casa aveva occhi solo per lei. Alla fine i due giovani hanno deciso di dormire insieme e sotto le lenzuola sarebbe scattato un bacio.

“Nonostante fossero nascosti, qualcosa si è sentito” - ha affermato la D’Urso nel corso di Pomeriggio 5. Dello stesso avviso Fabrizia, la sorella di Francesca, che ha aggiunto che anche a lei sembrava aver di udito dei “rumori inequivocabili”.