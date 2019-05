La quarta puntata di Game of Thrones 8 ha regalato una gioia ai fan della coppia Brienne-Jaime, ma è durata molto poco visto che, verso la fine dell'episodio, l'ex sterminatore di re sorprendendo tutti per quello che era stato lo sviluppo del suo personaggio, ha scelto di tornare ad Approdo del Re da Cersei Lannister. Molti pensano per ucciderla, ma Nikolaj Coster-Waldau ha smentito questa ipotesi commentando il ritorno del suo personaggio come una riappacificazione dopo un momento di crisi matrimoniale.

Gwndoline Christie parla della scelta di Jaime con Brienne

Gwendoline Christie ha definito quanto accaduto tra Brienne e Jaime nel quarto episodio come l'esempio lampante di cosa accada nello show HBO: “In Game of Thrones quando quando pensi che le cose stiano andando per il verso giusto arriva qualcosa che ti colpisce, ti sconvolge fin dentro le viscere cambiando tutto. Lei comunque ha già dimostrato di essere una donna felice anche senza compagno, il suo giuramento di proteggere le ragazze Stark non è concluso”.

I fan si chiedono quali saranno gli sviluppi

Ora tutti si chiedono cosa possa accadere tra Jaime e Brienne, con i fan molto turbati dalla decisione che li ha visti separarsi con il cuore di lei spezzato: “La fisicità spesso rilascia emozione e lavorare insieme le ha sbloccate. Mi piace il modo in cui hanno giocato nella scena, il modo in cui lei lo ha provocato spingendo la mano di Jaime iniziando a spogliare entrambi. C'era imbarazzo dopo aver bevuto, ma per arrivare a questa scena Brienne ha affrontato un intero processo di pensiero. L'ho osservato attentamente sotto ogni aspetto e devo riconoscere che la scrittura del quinto episodio è davvero molto buona. Quello che è accaduto spiega come Brienne sia un personaggio tridimensionalee, perché non è solo una donna che può combattere incredibilmente bene e non ha bisogno di nient’altro. Lei ha dimostrato di essere una donna umana, non solo una combattente ma anche bisognosa di amore e di provare delle sensazioni umane".

'Ero molto dispiaciuta per Brienne e sono andata a fare una passeggiata'

Il regista David Nutter ha spiegato che il personaggio di Brienne è molto vicino alla personalità di Gwendoline, per questo hanno chiesto a Nikolaj "di sussurrarle che non l'amava più fuori campo, poi abbiamo ripreso la sua reazione in lacrime". Dopo la scena l'attrice infatti ha detto “Sono diventata molto rossa. Ero molto dispiaciuta per Brienne e sono andata a fare una passeggiata". Poi entrando nello specifico della loro relazione li definisce anche come molto simili: "La loro non può essere definita come una storia d'amore, ma una relazione particolare tra un uomo e una donna. Brienne si sente responsabile nei confronti di Jaime per il fatto che lui abbia perso la mano per salvare il suo onore. È una cosa che lui ha fatto consapevolmente, lei non può ignorare il suo gesto. Tra loro c'è sicuramente qualcosa, un tipo di legame che Brienne non ha mai avuto prima e che lui ha avuto soltanto in modo malato con la sorella. Sono due persone altamente disfunzionali a livello di sentimenti e per questo si sono trovate".

Certo non sappiamo cosa potrebbe succedere a questo punto tra Jaime e Brienne, abbandonata anche da Tormund dopo il rifiuto nel corso della quarta puntata di Game of Thrones 8.

L'attore Kristofer Hivju ha infatti dichiarato che i sentimenti del suo personaggio erano molto sinceri nonostante siano stati proposti in chiave comica, rilanciando quella che sarebbe stata la soluzione migliore per Brienne: "Lei non gli ha mai mostrato il minimo segno di affetto, oltretutto Jaime e Brienne hanno dei lunghi trascorsi alle spalle. Da un certo punto di vista, posso capire la scelta che lei ha compiuto. Però, quando vedi come è andato a finire l'episodio, capisci che si poteva evitare tutto quel pianto se solo avesse scelto l'uomo che l'amava di più".

Un'ennesima dimostrazione di come Game of Thrones attinga molto alla realtà nel descrivere i personaggi, non ci resta che attendere dunque il quinto episodio per scoprire se rivedremo Brienne di Tarth al fianco di Jaime Lannister nella battaglia contro Cersei.