All'interno della casa più spiata d'Italia si è verificato qualcosa di inatteso: dopo una dura lite avvenuta durante l'ultima diretta, Francesca De Andrè e Guendalina Canessa hanno deciso di dire basta ai vecchi rancori e di fare pace per recuperare tutto il tempo perso. Però, le due non si possono definire ancora amiche, anche perché con le ultime parole spese dalla De Andrè a Gennaro Lillio, si deduce che non è convinta del tutto dell'onestà della sua ex rivale in amore.

Daniele Interrante e Guendalina Canessa insieme

Le ultime confessioni di Francesca potrebbero essere ascoltate anche dalla Canessa, che potrebbe decidere di comportarsi in maniera diversa nei suoi confronti.

Francesca De André parla di Guendalina

La De André ha continuato a parlare di Guendalina Canessa. La nipote del celebre cantautore ha spiegato al suo compagno d'avventura Gennaro Lillio di aver mostrato di essere una ragazza ricca di valori, di sani principi, in grado di confrontarsi e di perdonare, nonostante sia sicura che Guendalina si sia riappacificata con lei perché non avrebbe altra scelta: "D'altronde cosa poteva fare? Lei è entrata in una circostanza che era più la mia che la sua.

Quindi, o faceva così o faceva così. Altrimenti se ne doveva andare. Che faceva? La guerra contro di me? Però devo dire che ora sono orgogliosa di me stessa".

Guendalina rifiutata da Gianmarco Onestini

Ultimamente, Guedalina parla e si confronta spesso con Francesca, e in particolare con Gianmarco Onestini, al quale ha confidato di provare qualcosa che sta andando oltre la semplice amicizia. "Io forse noto qualcosa che magari gli altri non notano.

Sono ansiosa perché gli altri ci guardano. Abbiamo un po' chiacchierato: io ti ho confidato qualcosa di me, tu mi hai confidato qualcosa di te. Vado sempre con il contagocce perché noto che anche tu sei fatto così. Perché non seguo la via più semplice? Io sto seguendo quella più complessa" ha detto la Canessa a Gianmarco. Poi, la donna ha continuato: "Mi pulsa qualcosa da dentro ed è accaduto da quando ci siamo incontrati per la prima volta. Da parte tua, sei compiaciuto".

Però, il ragazzo di Imola le ha risposto educatamente che non ricambia il suo sentimento: "Un complimento mi fa piacere, però non vengo da te a chiedere complimenti. Io non ho sentito le stesse cose che provi tu, ma con te ci chiacchiero volentieri. Sei una donna che apprezzo davvero molto".

La De Andrè attacca Daniele Interrante

Nella casa più spitata d'Italia, la De André ha criticato Daniele Interrante in quanto non è stato capace di gestire la difficile situazione che si era venuta a creare: "Lui doveva gestire tutto, ma non ha fatto proprio un bel niente! Lui era il vero problema".

Insomma, che cosa succederà tra Francesca e Daniele una volta che si confronteranno durante la diretta di questa sera? Chissà, non ci rimane che attendere.