Il royal baby di Meghan Markle è una femmina, probabilmente, secondo i sudditi inglesi. Tanto che i bookmakers hanno deciso di sospendere le scommesse subodorando molte puntate anomale. Come se qualcuno sapesse già qualcosa.

'Baby Sussex è femmina', scommettono gli inglesi

La lunga gravidanza di Meghan sta facendo perdere le staffe a molti. Giorni addietro la stampa ha manifestato tutto il suo disappunto per il silenzio surreale dei duchi di Sussex e la loro decisione di tenere privata la nascita del loro primo royal baby.

Meghan Markle in rosa, forse il royal baby é femmina

A fare luce e chiarire la questione sono, adesso, i bookmakers che sospettano qualcosa di poco chiaro nella vicenda. Tanto da arrivare, addirittura, a sospendere le scommesse sul royal baby dei duchi di Sussex.

Motivo? Sarebbe femmina e qualcuno in UK lo saprebbe già. In questi ultimi giorni, infatti, è stato registrato un alto numero di puntate sull'opzione "femminuccia" relativa al sesso del bebè reale. Un numero di scommesse non solo alto, ma decisamente anomalo.

I bookmakers e le scommesse su Baby Sussex (che sarebbe una bambina)

"Qualcuno sa qualcosa". Questa l'impressione di due dei maggiori player britannici di scommesse, Coral e Paddy Power. Il secondo ha spiegato di essere stato costretto a sospendere le giocate poiché nell'ultimo giorno le scommesse su una femminuccia hanno raggiunto livelli anomali. Facendo pensare che qualcuno possa aver avuto qualche "soffiata" reale da alcuni royal insider. E, soprattutto, "che forse il royal baby Sussex sia già nato." Anzi, nata.

Dello stesso parere è Coral, che aggiunge qualche altro dettaglio alla vicenda. Nell'ultimo giorno, infatti, avrebbero registrato un numero anomalo di puntate sul nome Grace. Un nome da bambina, quindi. A seguire, i nomi Diana e Arthur, sempre in cima alla lista tra quelli favoriti.

L'indizio della Regina in rosa per la terza volta

A corroborare le presunte certezze degli scommettitori sul fiocco rosa in casa Sussex è arrivata la Regina Elisabetta.

La quale, non si sa se volontariamente o involontariamente, si è vestita in rosa confetto per la terza volta nell'arco di pochi giorni. Secondo i royal watchers più attenti e i sudditi più affezionati, questo sarebbe un chiaro segnale sul sesso del real bebè. Una femminuccia, anche questa volta.

Meghan Markle ed Harry, intanto, tacciono. I termini della gravidanza dovrebbero essere scaduti già da una settimana poiché la data presunta del parto era il 28 aprile.

Se il loro royal baby non fosse ancora nato, è probabile che per Meghan si prospetti un parto indotto o un parto cesareo. Mancherebbe poco alla nascita, quindi. A meno che questa non sia già avvenuta, tra il silenzio di tutti.