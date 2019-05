Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, è ancora un concorrente della casa del Grande Fratello. Il famoso hair-stylist, nel corso della sua esperienza, ha conosciuto una donna per cui ha cominciato a nutrire delle emozioni, stiamo parlando di Ambra Lombardo. La seducente professoressa, però, non ha avuto vita molto lunga all'interno del Reality Show, dal momento che è stata eliminata dopo pochissimo tempo. Nella precedente puntata del GF, però, la Lombardo è entrata in casa e si è scambiata un bacio appassionato con Kikò.

Tina Cipollari, nuovo sfogo su Kikò e la Lombardo: "L'amore è un'altra cosa"

Tale gesto ha generato molto scalpore. La stessa Tina Cipollari ha commentato la vicenda di aver provato una strana sensazione. In seguito alla sua intervista con il settimanale "Sono", in cui l'opinionista fece alcune dichiarazioni ambigue sul suo ex, la donna ha voluto chiarire la vicenda una volta per tutte. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, infatti, la Cipollari ha pubblicato un nuovo sfogo in cui, tra le tante cose, ha detto: "L'amore è un'altra cosa".

Tina e le precedenti dichiarazioni su "Sono"

In questi giorni non si è fatto altro che parlare della reazione di Tina Cipollari al bacio tra Ambra e il suo ex marito Kikò. La Cipollari, nel corso dell'intervista sopra citata, spiegò di non essere gelosa ma di aver provato una strana sensazione. L'esuberante opinionista disse anche che, a suo avviso, la storia tra i due non avrebbe avuto vita lunga al di fuori perché Nalli ha un carattere molto libero e improntato sulla leggerezza.

In più aggiunse che non avrebbe mai trovato un'altra donna come lei. Tali parole hanno suscitato molto scalpore ed hanno subito insinuato il dubbio che la Cipollari possa esserci rimasta male di qualcosa. Nel tentativo di porre fine a tutti questi rumors, Tina Cipollari ha pubblicato un nuovo sfogo su Instagram in cui ha provato a chiarire tutta la vicenda.

Il nuovo sfogo della Cipollari su Instagram

L'opinionista di Uomini e Donne ha spiegato di aver vissuto con Kikò dei momenti indimenticabili.

Insieme a lui ha coronato il suo più grande sogno, ovvero quello di diventare madre di tre splendidi figli. Ad ogni modo, la loro storia è finita e ognuno ha preso la sua strada. Nonostante questo, entrambi sono riusciti a mantenere un rapporto molto bello e sincero, cosa che dovrebbero fare tutte le coppie di separati per il bene dei loro figli. Pertanto, Tina ha ribadito di non avere nulla in contrario in merito alla relazione tra Ambra e Kikò, ad ogni modo ci ha tenuto a chiarire una cosa.

L'unico appunto che ha sentito il bisogno di mettere in evidenza riguarda il fatto che molte persone definiscono il rapporto tra Nalli e la Lombardo come una storia d'amore. In relazione a questo ha detto: "Troppo presto considerare la loro accennata conoscenza una fantastica storia d’amore, l’amore è tutta un’altra cosa".