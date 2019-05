Steffy Forrester rientrerà ufficialmente in scena oggi, 23 maggio, nelle puntate americane di Beautiful. Dopo circa quattro mesi di assenza dovuti alla pausa maternità dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood, la figlia di Ridge e Taylor tornerà a casa con le figlie Phoebe e Kelly che l'avevano seguita a Parigi.

E con quest'attesa riapparizione, riprenderanno anche alcune delle storylines che erano state momentaneamente accantonate: la prima riguarderà la vera identità di Phoebe. Nonostante i sensi di colpa che attanagliano Flo da mesi, infatti, la verità continuerà ad essere tenuta nascosta anche se in varie circostanze è arrivata sul punto di essere svelata.

La seconda trama che Steffy porterà inevitabilmente con sé sarà legata alla storia d'amore con Liam.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Liam potrebbero tornare insieme.

Difficilmente potrà essere ritenuto un caso il fatto che Spencer e Hope decideranno di porre fine al loro matrimonio proprio in concomitanza con il ritorno di Steffy.

Beautiful anticipazioni: Hope e Liam si lasciano

Stando a quanto segnalano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane, Liam e Hope giungeranno ad una dolorosa decisione sul loro rapporto. La Logan sarà molto provata dopo avere letto la (finta) missiva scritta da Caroline prima della sua morte, e si sentirà ancora più coinvolta da Thomas e Douglas.

Allo stesso tempo, la figlia di Brooke continuerà ad essere certa che Liam debba vivere insieme a Steffy e alle bambine, dando loro quella famiglia unita e felice che lei non potrà mai concedergli. Sarà così che la coppia giungerà alla conclusione di porre fine al proprio matrimonio, notizia che Steffy apprenderà appena rientrerà a Los Angeles, restandone comprensibilmente sconvolta.

Allo stesso tempo, Hope sarà una delle prime persone a recarsi in visita alla storica rivale per riabbracciare le bambine.

Come accaduto in passato, sarà Phoebe a destare il suo interesse, a conferma di un attaccamento quasi incomprensibile (per lei che non conosce la verità sullo scambio di culle). In occasione dell'incontro, Hope chiederà a Steffy un favore importante.

Trame americane Beautiful: Liam sente nostalgia di Steffy

Nulla accade per caso nelle trame di Beautiful, e la concomitanza del ritorno di Steffy con la fine del matrimonio di Liam appare a dir poco sospetta.

Spencer si confronterà con Wyatt, preannunciandogli le novità della sua vita, e ammetterà di essere emozionato all'idea di rivedere le due bambine e Steffy: ha sentito molto la loro mancanza e in futuro non vorrà perdere neppure un minuto della loro vita.

Il figlio di Bill ammetterà che forse Hope aveva ragione e che lui e la Forrester potrebbero essere molto felici insieme con le due piccole. Non solo: Liam aggiungerà di essere entusiasta di ritrovare Steffy e la vitalità che ha sempre amato.

Questo sarà il pensiero del giovane, e non sarà diverso il comportamento della sua ex moglie che ben presto comincerà ad avere dei flashback, ripensando alla storia d'amore più importante della sua vita.

Steffy penserà a Liam e lui penserà alla Forrester, a conferma di come il loro ritorno di fiamma potrebbe essere davvero imminente. Sempre che la scoperta della verità su Beth/Phoebe non conceda spazio a nuovi scenari.