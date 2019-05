Lo scorso mercoledì, 7 maggio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, ricca di novità, ritorni e colpi di scena. In studio, dopo il classico teatrino tra Tina Cipollari che ha gettato un secchio di acqua addosso a Gemma Galgani, suscitando l'ilarità del pubblico, sono stati ospitati Stefano Torrese e Pamela Barretta che da pochi mesi sono diventati una coppia. Hanno fatto il loro ingresso, mostrandosi felici e raggianti per il loro amore.

Stefano Torrese e Pamela Barretta si dicono addio al Trono Over di Uomini e Donne per colpa di Roberta Di Capua

Torrese ha regalato un anello alla sua dama, ma il tutto è stato interrotto da Roberta di Capua che ha mostrato degli sms compromettenti che le sono stati inviati dal cavaliere. Pamela ha abbandonato in lacrime lo studio, sfogandosi successivamente sui social. Su richiesta di Riccardo Guarnieri, poi, è tornata Ida Platano, in quanto il cavaliere è ancora legato sentimentalmente a lei e vorrebbe che si dessero un'altra possibilità.

Rottura tra Stefano Torrese e Pamela Barretta

Stefano Torrese e Pamela Barretta si sono detti addio nello stesso studio dove hanno iniziato la loro storia d'amore.

Roberta Di Capua ha mostrato dei messaggi a Gianni Sperti e a Pamela che le ha inviato Stefano, mentre era già fidanzato. La Barretta, dopo aver letto gli sms compromettenti, ha lanciato l'anello che le ha regalato Torrese ed è fuggita dietro le quinte in lacrime. Intanto su Instagram la dama ha ufficializzato la rottura con Stefano, scrivendo dei messaggi probabilmente indirizzati a Roberta di Capua: 'Le vipere muoiono dello stesso veleno'. Roberta di Capua è intervenuta anche in merito alla richiesta di Riccardo Guarnieri di far ritornare in studio la sua ex fidanzata Ida Platano [VIDEO].

Ida Platano ritorna in studio per Riccardo Guarnieri

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra non voler del tutto naufragare. Il cavaliere ha richiesto alla redazione di richiamare Ida per farla tornare in studio, in quanto prova ancora dei sentimenti nei confronti della dama e vorrebbe provare a riprendere una frequentazione con lei, mettendo da parte gli scontri e le liti. Il desiderio del Guarnieri è quello di poterla risentire telefonicamente e iniziare qualcosa un passo per volta.

La Platano ha rivelato che ha bisogno del tempo per pensarci, in quanto in passato è stata già più volte delusa da Riccardo. Nella discussione è intervenuta anche Roberta Di Capua che ha messo un po' di zizzania tra i due, rivelando che Riccardo le avrebbe confidato che non sarebbe mai più ritornato con Ida dopo tutto quello che è successo tra loro. Guarnieri ha avuto la possibilità, dopo che la Platano ha abbandonato il programma, di frequentare altre dame, ma fino ad ora non ha trovato la donna giusta per lui.