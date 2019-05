Oggi 6 maggio in prima serata su canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality condotto da Barbara D'Urso, coadiuvata in studio dai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Stando alle anticipazioni fornite dalla stessa conduttrice durante l'ultima puntata di Domenica Live, molti saranno i temi toccati nella diretta tv di questa sera, come ad esempi,o una nuova lettera indirizzata a Serena Rutelli da parte di uno dei fratelli.

Grande Fratello 16, puntata del 6 maggio: nuova lettera per Serena, Interrante entra in casa

A tenere banco anche la diatriba tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, con al centro un ex in comune, Daniele Interrante il quale, questa sera, entrerà nella casa per avere un faccia a faccia con le due. Nel corso della puntata si scoprirà inoltre il nome del quinto eliminato tra i concorrenti in nomination: Kikò, Mila, Cristian, Serena e Daniele.

Anticipazioni GF 16: Daniele Interrante si confronta con Guendalina e Francesca

Tutto pronto per la messa in onda della quinta puntata del Grande Fratello 16 che vedrà questa sera, l'ingresso nella casa di Cinecittà di Daniele Interrante, pronto a confrontarsi con le due ex compagne, Guendalina Canessa e Francesca De Andrè.

Pubblicità

Come ricorderemo, Interrante è stato prima sposato con la Canessa e successivamente ha avuto un lungo fidanzamento con la De Andrè. Le due in settimana, sembra abbiano avuto un chiarimento, dopo anni di incomprensioni e liti a distanza. Guendalina ha sempre rinfacciato a Francesca di averle 'rubato' il marito, convinta che i due avessero una relazione sin dai tempi del loro matrimonio. Fatto sempre smentito sia dalla De Andrè che da Daniele, ribadito da quest'ultimo anche nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live.

Questa sera dunque, sarà proprio il diretto interessato ad entrare nella casa e a dire la sua verità, in un confronto che si preannuncia piuttosto acceso.

Grande fratello, puntata di lunedì 6 maggio: nuova missiva per Serena

Nella scorsa puntata del GF16 abbiamo assistito alla lettura della missiva inviata a Serena Rutelli dalla madre biologica. Un momento toccante, che ha visto la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, declinare l'invito della madre naturale ad incontrarla.

Pubblicità

Alla redazione del reality è però arrivata una seconda lettera, così come anticipato da Barbara D'Urso nel corso della diretta di ieri pomeriggio di Domenica Live. La nuova missiva è stata scritta dal fratello di Serena, un ragazzo anch'esso dato in adozione prima che Serena nascesse. La Rutelli deciderà di leggere la nuova lettera? Nella puntata odierna inoltre, si parlerà anche del rapporto nato tra Gennaro e Francesca De Andrè che, in settimana si sono mostrati sempre più vicini e complici.

Pubblicità

La conduttrice dovrebbe anche informare la Francesca di uno scoop uscito in questi giorni e che riguarda il suo fidanzato Giorgio, il quale sembra essersi consolato con un'altra donna. Per scoprire tutte le nobità riguardanti i concorrenti di questa edizione non resta che seguire la quinta puntata del Grande Fratello 16 in onda su canale 5 oggi 6 maggio a partire dalle 21,25.