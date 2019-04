L'ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade va in onda negli Stati Uniti sull'emittente HBO ogni domenica dal 14 aprile al 19 maggio e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic alle 3 del giorno successivo e ogni lunedì alle 21,15 dal 15 aprile al 20 maggio - in lingua originale con sottotitoli - e dal 22 aprile al 27 maggio in prima serata, sempre su Sky Atlantic, doppiato in lingua italiana. Il Trono di Spade 8 conclude la narrazione di una delle Serie TV più celebri e più seguite della televisione.

Il debutto della nuova stagione è stato il momento più atteso del 2019 dopo quasi due anni dalla conclusione del settimo ciclo di episodi. Quest'anno la serie, tratta dalle opere di George R.R. Martin, dopo i sei episodi finali, saluterà per sempre il pubblico. Considerata la complessità della trama di ogni episodio, ricca di storyline e sviluppi narrativi contorti spesso sintetizzati, è consigliabile rivedere in streaming gli episodi, magari per cogliere qualche particolare sfuggito durante la prima visione. Gli appassionati della serie possono riguardare gli episodi su NOWTV e Sky On Demand.

Il Trono di Spade 8, record di ascolti su Sky Atlantic e di visioni in streaming

Il debutto dell'ottava stagione de Il Trono di Spade ha battuto, per la prima volta nella storia della tv italiana, il record di audience per una serie in lingua originale sottotitolata. Dall'analisi dell'auditel è risultato un dato sorprendente: l'episodio ha raccolto più telespettatori nella versione originale che in quella doppiata. 925 mila spettatori hanno visto la première in lingua originale, battendo i 457 mila davanti alla tv la settimana dopo per vedere l'episodio doppiato in italiano.

Il secondo, sempre in versione sottotitolata, ha registrato 800 mila spettatori che, quasi certamente, batteranno quelli che si sintonizzeranno lunedì 29 per vedere l'episodio in lingua italiana. I due episodi sono stati poi rivisti in streaming su NOWTV da uno straordinario numero di appassionati. Per il nostro Paese, che ha da sempre poca familiarità con le altre lingue, il successo della serie nella versione originale è un dato importante. Ciò significa che stiamo entrando nell'ottica della globalizzazione anche in termini di contenuti e che il pubblico italiano non ha più paura di guardare film o serie tv in una lingua diversa dalla nostra.

Il Trono di Spade 8, 29 aprile: episodi in onda su Sky Atlantic e disponibili in streaming anche su Sky On Demand

Il Trono di Spade 8 andrà in onda stasera, 29 aprile, alle 21,15 su Sky Atlantic con il secondo episodio doppiato in lingua italiana. Al termine, verrá riproposto il terzo in versione originale con sottotitoli. Entrambi gli episodi della serie saranno disponibili in streaming, oltre che su NOWTV, anche su Sky On Demand.