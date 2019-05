La registrazione del Trono Over di Uomini e donne effettuata il 14 maggio ha sancito diverse discussioni in studio, con il coinvolgimento dei protagonisti del parterre maschile e femminile. Insieme allo scontro tra Stefano Torrese e Pamela Barretta e la decisione di Luisa di abbandonare il programma, la puntata si è concentrata anche sul confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Nel precedente appuntamento, il cavaliere aveva espresso il desiderio di rivedere in studio la sua ex fidanzata: tra mille perplessità lei aveva accettato, prendendosi comunque del tempo. La coppia è tornata ad essere protagonista della registrazione sopracitata, durante la quale la Platano ha rinnovato i dubbi verso Riccardo, che non avrebbe fatto alcuna mossa per dimostrarle del concreto interesse nei suoi confronti.

Uomini e donne anticipazioni: Ida lascia lo studio

Le anticipazioni di Uomini e donne de Il Vicolo delle News rivelano che Ida e Riccardo si sono trovati di nuovo faccia a faccia in studio.

Anticipazioni Uomini e donne: Ida continua a dubitare di Riccardo

La coppia ha raccontato di essersi sentita in settimana, ma di non essersi vista a causa di alcuni impegni lavorativi di lui. La dama, che già in precedenza era apparsa sospettosa nei confronti del suo ex fidanzato, ha tuttavia rinnovato i suoi dubbi. La donna ha affermato di non avere visto in lui nessun impegno per riconquistarla e dunque di non riuscire ancora a fidarsi. Poi ha quindi aggiunto che difficilmente riuscirà a lasciarsi andare con questi presupposti.

Ida e Riccardo hanno dato il via ad una accesa discussione, durante la quale lei ha lasciato lo studio per qualche minuto, raggiunta poi dal cavaliere.

Trono Over di Uomini e donne: Ida accetta l'invito di Riccardo

Nella registrazione di Uomini e donne che si è tenuta il 14 maggio, Ida si è rifugiata nel backstage a causa del nervosismo causato dalla discussione con Riccardo. Lui l'ha subito raggiunta ma il loro botta e risposta è proseguito per diversi minuti.

Alla fine, dama e cavaliere sono riusciti a trovare un punto di accordo e si sono riappacificati, facendo ritorno in studio per aggiornare Maria De Filippi sull'ultima decisione: rivedersi quella sera stessa, prima della partenza di lei da Roma. L'incontro avrà avuto dei risvolti positivi? Solo la prossima registrazione, che potrebbe essere l'ultima della stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne, chiarirà gli sviluppi del caso. La coppia, solitamente molto attiva su Instagram, non ha dato alcuna notizia sul loro rapporto, limitandosi a post pubblicitari o privi di interessanti informazioni.

Nelle ultime pubblicazioni, la Platano è apparsa comunque sorridente e positiva.