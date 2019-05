Il Reality Show estivo più atteso dal pubblico di Canale 5 è alle porte. Mancano meno di due mesi all'inizio di una nuova edizione di Temptation Island. Sono in corso i casting per le coppie concorrenti e per tale ragione sono ancora sconosciuti i nomi di coloro che decideranno di mettere alla prova il proprio amore. Vi sono, però, dei nomi in lizza per la seconda stagione di Temptation Island in versione Vip. Tra questi compare il nome della coppia denominata sul web con il nome "Fralemi": si tratta di Francesco Monte e Giulia Salemi.

Temptation Island Vip 2: Giulia Salemi e Francesco Monte

Temptation Island Vip: i 'Fralemi' sull'isola delle tentazioni

Come fa sapere la rivista settimanale 'Oggi', Giulia e Francesco sarebbero la coppia più gettonata della seconda edizione di Temptation Island Vip grazie alla loro popolarità. La coppia, dopo il grande successo ottenuto nella casa del Grande Fratello Vip dello scorso autunno di cui ne sono stati i concorrenti, sarebbero pronti ad affrontare una nuova esperienza televisiva. Le registrazioni del reality show in versione Vip sono previste nel mese di agosto per poi essere trasmesse sul piccolo schermo nel mese successivo, a settembre.

Oltre ai 'Fralemi' vi sarebbero in lista altri nomi tra cui quello del simpaticissimo Francesco Chiofalo in coppia con la sua nuova fidanzata, Antonella Fiordelisi. Entrambi hanno preso parte alle recenti edizioni di Temptation Island: Francesco come fidanzato della sua ex compagna, Selvaggia Roma, mentre Antonella nelle vesti di tentatrice.

Da Uomini e Donne a Temptation Island: le coppie in lizza

In lizza per il cast di Temptation Island Vip 2 ci sarebbero altre due coppie emergenti dal mondo di Uomini e Donne: si tratta di Luigi Mastroianni e Irene Capuano e della neo coppia composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

In merito alla presunta partecipazione di questi ultimi, il pubblico recentemente sul web ha invitato la coppia a non sbarcare sul'isola in Sardegna. L'ultima coppia nata all'interno dello studio di Uomini e donne ha conquistato il cuore di gran parte dei telespettatori tanto che questi si sono dimostrati preoccupati qualora Lorenzo e Claudia potessero separarsi a seguito della loro partecipazione al programma.

Si vocifera, inoltre, la possibile presenza di Alex Belli insieme alla nuova compagna: la modella Delia Duran.

Per quanto riguarda la conduzione del reality show, dopo l'addio della Ventura, la conduttrice più gettonata sarebbe Ilary Blasi. Al momento, però, la presenza della moglie di Totti sarebbe solo una semplice indiscrezione quindi non ci resta che attendere un'eventuale conferma o una smentita ufficiale.