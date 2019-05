Questa sera 9 maggio andrà in onda l'ultima puntata della fiction televisiva 'Mentre ero via'. La serie in questione volgerà al termine e gli spettatori potranno scoprire la verità riguardo la vita di Monica, la donna che nel corso di un incidente nella villa ha perso la memoria degli ultimi 8 anni da lei vissuti. I ricordi però ricominceranno nuovamente ad affiorare, conducendola finalmente sulla strada della completa verità. Chi non potesse assistere all'atto finale della Serie TV, potrà riguardare la replica attraverso il sito online di Rai Play.

Replica 'Mentre ero via': l'ultima puntata online in streaming su RaiPlay

Dove vedere la replica di 'Mentre ero via'

Tutte le puntate di 'Mentre ero via' già andate in onda, potranno essere guardate in replica attraverso il sito di Rai Play. L'applicazione creata dall'emittente televisiva permette ai telespettatori di poter accedere alle proprie serie tv preferite o programmi e riguardarne tutte le puntate. Anche gli ultimi due episodi della sesta ed ultima puntata di 'Mentre ero via' saranno presenti all'interno del sito web in questione.

Per tutti coloro che volessero usufruire del servizio, basterà essere in possesso di una connessione ad Internet e dopodiché sarà solo necessario effettuare una prima registrazione che sarà utile per tutti gli accessi successivi.

Inoltre, per smartphone e tablet sia con sistema operativo Android che iOS, è disponibile l'apposita applicazione di Rai Play che permette di guardare la serie attraverso il proprio dispositivo mobile in qualsiasi posto ci si trovi. La registrazione sarà necessaria anche in questo caso.

Anticipazioni ultima puntata 'Mentre ero via'

Nel corso dell'ultima puntata di 'Mentre ero via' che andrà in onda su Rai Uno questa sera alle 21:20 circa, tutta la verità verrà a galla. Nel corso degli episodi sono previsti anche diversi colpi di scena per la Grossi. La donna inizierà ad avere a poco a poco un quadro più chiaro della sua vita e di quello che è successo a Marco e Gianluca. Monica non sa più bene di chi fidarsi: i dubbi saranno tanti, anche su quelli che un tempo lei considerava suoi amici.

nella sua mente la verità sulle persone che ha di fianco sembrerà capovolgersi più e più volte. L'unica sua sicurezza saranno i suoi figli, che durante l'ultimo periodo ne hanno dovuto passare tante.

Diversi ricordi riaffioreranno a poco a poco in Monica, fino a quando il quadro non gli sarà completamente chiaro e capirà chi le ha mentito e chi no. La donna ricorderà di colpo tutto quanto e dovrà fare i conti con una verità inaspettata e sconvolgente per lei che non potrò far a meno di tenere in considerazione.

Per il momento non si sa se la fiction avrà un proseguo o questa sarà l'unica stagione che andrà in onda.