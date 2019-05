Il trono degli attuali tre tronisti di Uomini e donne, che ricordiamo essere Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, sta per volgere al termine. In preda alla confusione è proprio quest'ultima, la giovanissima sorella della più nota Chiara Nasti, che non sarebbe ancora pronta a scegliere in quanto, a detta sua, non avrebbe una minima preferenza. Proprio sul trono di Angela, nelle ultime ore, sono trapelate nuove anticipazioni che vedono protagonisti i suoi due corteggiatori Alessio e Luca Daffrè.

Uomini e Donne: Angela Nasti scelta

Secondo le indiscrezioni, c'è stato un bacio tra Angela e Luca. Ma non solo. Anche Alessio avrebbe tentato di avvicinarsi alla tronista ricevendo un diretto rifiuto dalla stessa.

Anticipazioni trono classico: Angela Nasti in confusione, non pronta alla scelta

Le anticipazioni riportate dalla fonte di gossip 'Il Vicolo delle news' ci rivelano che l'ultima registrazione del trono classico è cominciata con l'esterna tra Angela e Alessio. In esterna la tronista ha riferito al ragazzo che Luca è stato molto massacrato nel corso delle recenti puntate e che, per questo, avrebbe fatto qualche passo nei suoi confronti, aggiungendo di non restarci male nel caso avesse visto qualche 'gesto di troppo' per Daffrè.

Ad un certo punto Alessio ha tentato di avvicinarsi alla tronista per rubarle un bacio, ma questo tentativo è fallito: Angela si sarebbe scansata.

A seguito dell'esterna vissuta con Alessio, Angela ha deciso di raggiungere Luca a Milano per confrontarsi in merito al loro percorso di coppia. Nel corso della loro esterna, la Nasti ha confessato di esserci rimasta molto male quando ha scoperto che Luca non si era presentato in puntata la scorsa settimana.

Dinanzi alle rivelazioni della tronista, Daffrè ha ribattuto dichiarandosi stufo delle critiche sul proprio conto e di sentirsi dare sempre del 'finto'.

Spoiler trono classico: Angela bacia Luca, Alessio furioso

Dopo i chiarimenti a Milano, Luca e Angela si sono scambiati un bacio appassionato che in puntata ha scatenato l'ira di Alessio. Quest'ultimo, infatti, è stato palesemente rifiutato da Angela, mentre la tronista non ha esitato a baciare Luca.

La Nasti, nel corso della registrazione, si è giustificata dicendo di non sentirsi pronta a baciare due ragazzi a distanza di poco tempo. Una giustificazione che ha convinto in pochi, visto che l'esterna, Alessio è avvenuta prima di quella con Luca. Secondo le anticipazioni, n preda alla delusione, Alessio ha abbandonato lo studio e, subito dopo, la Nasti è corsa a riprenderlo ma senza alcuna riuscita. Angela è rientrata in studio dichiarando di non avere ancora la sua scelta.