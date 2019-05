La prossima settimana al "Paradiso delle Signore" ne accadranno davvero di tutti i colori. Infatti saranno diversi gli avvenimenti degni di nota e tra questi ci sarà l'inizio del travaglio di Nicoletta Cattaneo. La donna, mentre starà festeggiando con amici e colleghi il suo ultimo giorno di lavoro, accuserà dei forti dolori improvvisi che spaventeranno non poco i presenti. In questo momento così delicato sarà fondamentale l'aiuto di Riccardo che contatterà un'ostetrica.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6-10 maggio.

Nicoletta avverte dolori lancinanti alla pancia durante l'ultimo giorno di lavoro

Anche quest'edizione del "Paradiso delle Signore" ormai volge al termine. Dopo la notizia circa la chiusura inaspettata della soap opera, il pubblico ha vibratamente protestato affinché la serie non venisse cancellata. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che, in seguito alle richieste avanzate dai telespettatori, la Rai ci abbia ripensato, mettendosi al lavoro per un ulteriore prosieguo della soap.

Gli episodi che andranno in onda dal 6 al 10 maggio avranno Nicoletta tra i principali protagonisti. La giovane Cattaneo è molto confusa: sta per sposare il dottor Cesare Diamante ma, allo stesso tempo, nutre ancora dei sentimenti per il suo ex Riccardo. Il caso vorrà che, proprio nel momento più importante nella vita della commessa, al suo fianco ci sarà proprio Guarnieri.

Nicoletta, infatti, mentre starà serenamente festeggiando il suo ultimo giorno di lavoro allo shopping center, improvvisamente inizierà ad avvertire dei dolori lancinanti alla pancia. I presenti si renderanno subito conto che la donna è entrata nella fase di travaglio.

Riccardo Guarnieri di fondamentale aiuto per Nicoletta

Gli amici e colleghi della Cattaneo chiameranno subito un'ambulanza che, però, tarderà a giungere al "Paradiso delle Signore". Nel frattempo Cesare Diamante risulterà irraggiungibile e la situazione si rivelerà più complicata del previsto. Riccardo Guarnieri, intanto, si troverà a passare per caso allo shopping center e si renderà conto di quanto sta accadendo all'ex fidanzata e, ancora palesemente innamorato di lei, si precipiterà in suo aiuto.

Il giovane Guarnieri, dopo aver appreso del ritardo dell'ambulanza, deciderà di contattare un'ostetrica di sua conoscenza affinché possa seguire Nicoletta durante il travaglio. Chissà se questo gesto dell'uomo potrà aiutare la coppia a tornare insieme. Non ci resta che attendere le prossime puntate della serie per scoprire come andrà a finire questa storia.