Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Un posto al sole", la soap opera di Raitre che racconta le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda dal 20 al 24 maggio svelano che finalmente Giovanna riuscirà ad arrestare Prisco, mentre Marina mediterà un piano contro Alberto. Infine Franco affronterà Ciro, il quale si è preso una bella sbandata per Angela.

Un Posto al Sole: l'arresto di Gaetano Prisco

Le anticipazioni di "Un posto al Sole" inerenti le puntate che verranno trasmesse la prossima settimana, si soffermano innanzitutto sull'arresto di Gaetano Prisco. Giovanna, infatti, riuscirà ad incastrare il delinquente dopo aver raccolto la preziosa testimonianza di Constantin.

A casa Sartori ci sarà una certa tensione tra Serena e Filippo. La coppia, infatti, avrà dei pareri contrastanti sull'utilizzo del denaro ricavato dalla vendita della villa di Gigi Del Colle.

Un Posto al Sole anticipazioni 20-24 maggio: Marina prova a contrastare Alberto.

Ferri proporrà al figlio e alla nuora di investire i soldi in un noleggio di barche di lusso, nel quale potrebbe risultare utile l'appoggio di Marina. Filippo si dimostrerà piuttosto entusiasta dell'idea del padre, mentre Serena sarà piuttosto contrariata e infastidita dai tentativi del marito di convincerla della bontà del progetto.

Ciro innamorato di Angela

Guido continuerà a coltivare la speranza di essere scelto come padrino di battesimo di Lollo.

Franco noterà un certo imbarazzo tra sua moglie e Ciro: Boschi capirà che il giovane pugile si è preso una cotta per Angela, e deciderà di confrontarsi con lui per chiarire subito la situazione.

Stanca dei continui battibecchi tra Mariella e Salvatore, Bice deciderà di intervenire in prima persona per scegliere il padrino del piccolo Lollo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Andrea e Arianna ai ferri corti

Andrea rimprovererà Arianna di aver portato un'arma da fuoco al Vulcano.

Di conseguenza, marito e moglie avranno una discussione piuttosto accesa. Alberto (Maurizio Aiello) parlerà con Clara per mettere in chiaro la natura del loro rapporto. Marina, intanto, ai Cantieri si mostrerà sempre più insofferente nei confronti di Palladini, e per questo motivo proverà ad attuare un piano per fermare l'ascesa dell'imprenditore.

Marina contro Alberto

Ornella e Raffaele riceveranno una bella notizia, mentre il figlio si recherà da Diego, trasferitosi da poco nella nuova casa.

Marina, dopo aver incassato il rifiuto di Ferri alla richiesta di affiancarla nel piano contro Alberto, deciderà di andare comunque avanti per la sua strada, arrivando addirittura a spiare il computer di Palladini.

Patrizio si mostrerà piuttosto frenetico e iperattivo, ma nonostante ciò riuscirà a riscuotere il meritato successo al Vulcano. Renato scoprirà che Nadia ha mentito ai genitori che le avevano manifestato l'intenzione di giungere a Napoli, e la sua reazione non sarà affatto piacevole.