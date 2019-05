Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante serie televisiva “Il Paradiso delle Signore Daily” ambientata negli anni ’50, e rinnovata per una nuova stagione prevista per il 2020. Negli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso dell’ultima settimana di programmazione, Nicoletta Cattaneo diventerà mamma, dato che metterà al mondo la figlia nel magazzino milanese grazie all’intervento di Riccardo Guarnieri, per aver fatto arrivare in tempo l’ostetrica.

Il Paradiso delle signore, fino al 17/5: Nicoletta partorisce, Marta finisce in ospedale

Marta Guarnieri invece dopo essere stata sequestrata, avrà un incidente stradale con il suo rapitore Luca Spinelli. Per fortuna la fidanzata di Vittorio Conti non perderà la vita, perché riceverà le dovute cure mediche in ospedale.

Il parto di Nicoletta, Luca e Marta hanno un incidente

Le trame delle puntate in onda su Rai Uno dal 13 al 17 maggio 2019, rivelano che nel grande magazzino del centro di Milano ci sarà un bellissimo evento, che vedrà protagonista Nicoletta e renderà felici tutti coloro che saranno presenti.

Quest’ultima darà finalmente alla luce la sua bambina. Silvia si recherà al paradiso per stare accanto alla sua amica in un momento così importante. Antonio dedicherà una serenata d’amore siciliana alla sua promessa sposa Elena, con la collaborazione di Sandro che suonerà la chitarra. Nel frattempo Marta sarà ancora in ostaggio di Luca Spinelli alla villa di Rapallo. Vittorio e Umberto si recheranno proprio nei pressi del luogo in cui si trova la giovane Guarnieri senza riuscire a trovarla.

Purtroppo Luca perderà il controllo della sua macchina, coinvolgendo nell’incidente anche la fidanzata del Conti. Marta finirà in un dirupo, invece Spinelli scomparirà nel nulla. Nel frattempo gli Amato organizzeranno gli ultimi preparativi delle imminenti nozze tra Antonio ed Elena: sfortunatamente i futuri sposi, proprio quando saranno intenti ad entrare in chiesa riceveranno una brutta notizia. Roberta cadrà in preda alla disperazione, dopo aver appreso tramite Salvatore che il suo fidanzato Federico dovrà intraprendere la carriera militare.

In seguito Tina inizierà ad andare d’accordo con la madre Agnese, perché le darà il consenso per poter stare con il discografico Sandro. A quel punto la giovane Amato e il Recalcati inizieranno a progettare il loro futuro insieme. Intanto il Conti e Umberto mentre continueranno a cercare Marta, si accorgeranno che è avvenuto un sinistro.

Spinelli minaccia Umberto, Nora si scaglia contro Tina

Luciano mentre porterà avanti il suo piano contro Oscar, verrà messo al corrente delle ultime novità da Rino.

La giovane Guarnieri dopo essere stata ritrovata da Vittorio e dal padre, verrà trasportata subito in ospedale. Nel contempo Luciano dirà a Clelia che il giorno seguente suo marito cadrà nella trappola che gli ha preparato. Adelaide di ritorno da Parigi, si presenterà alla villa Guarnieri, e incontrerà Marta appena dimessa dalla clinica. Quest’ultima pretenderà di parlare con il padre, dopo aver ripensato che Spinelli le ha detto che si è impossessato dei averi dei Fonseca. Gabriella riceverà una lettera da un altro misterioso corteggiatore. Nora si vendicherà di Tina, proprio quando si esibirà alla radio con la canzone scritta da Sandro: la giovane Amato verrà accusata di aver rovinato il matrimonio di Recalcati. Agnese non la prenderà affatto bene, quando verrà a sapere che la reputazione di sua figlia è stata rovinata. Gabriella grazie alla madre di Tina si troverà molto bene al lavoro, al tal punto da rifiutarsi di incontrare il mittente delle missive d’amore. La giovane Amato dopo quando accaduto durante la sua esibizione, avrà l’ennesima discussione con la madre. Luciano a causa di un imprevisto si vedrà costretto a rischiare la vita, per fare arrestare Oscar. In seguito Luca minaccerà Umberto, mentre Luciano finirà in ospedale. Il Guarnieri Senior sarà costretto a svelare la verità sul suo passato. Tina sarà sempre più decisa a continuare la sua relazione con Sandro, pur sapendo che agendo in tale maniera farà soffrire la madre. Silvia temerà che Luciano sia innamorato di Clelia, invece Nicoletta prenderà una decisione difficile per il futuro della figlia. Al paradiso rimarranno soltanto Vittorio e Marta: la coppia di fidanzati si scambierà un bacio molto passionale.