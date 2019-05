In attesa della nuova stagione, la popolare serie televisiva ll Paradiso del signore continua a tenere compagnia al pubblico con le repliche degli episodi della terza stagione. Le anticipazioni della prima settimana di giugno svelano che il piano di Luca contro la famiglia Guarnieri rischierà di fallire.

Quest’ultimo desterà dei sospetti ad Umberto e Adelaide che vorranno scoprire quali sono i motivi della sua generosa donazione alla fondazione dedicata alla defunta madre di Marta.

Adelaide e Umberto indagano su Luca, Riccardo si dichiara a Nicoletta

Nelle puntate che andranno in onda su Rai Uno in replica da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, Luca correrà il rischio di essere smascherato dal suo vecchio amico Elio Sermoneta che lo riconoscerà dopo averlo visto.

Il Paradiso delle signore, repliche al 7 giugno: Luca fa sospettare Adelaide e Umberto

Quest’ultimo inviterà Spinelli a non vendicarsi dei Guarnieri. Nel frattempo Adelaide e Umberto cercheranno di far luce sul generoso gesto di Spinelli. Successivamente Nicoletta, dopo non aver dato credito agli avvertimenti del padre (Luciano), darà una seconda possibilità a Riccardo che approfitterà subito della situazione per dichiarare il suo amore. Nel contempo Tina si troverà in una difficile situazione per aver deciso di continuare a lavorare per il Paradiso contro il volere della madre.

A gran sorpresa Vittorio darà il suo aiuto alla giovane Amato. Dopo aver visto Luca molto vicino a sua figlia Marta, Umberto chiederà alla stessa di occuparsi personalmente della fondazione creata in memoria della sua defunta madre. Andreina capirà che Spinelli non ha un vero interesse nei confronti della figlia di Umberto. In seguito Marta deciderà di coinvolgere tutte le veneri in una campagna pubblicitaria che si svolgerà per le strade di Milano. Antonio si metterà alla ricerca di una casa da condividere con la sua fidanzata Elena prima che arrivi dalla Sicilia.

Luciano preoccupato, Vittorio riceve una chiamata telefonica allarmante

Il Guarnieri senior assumerà un detective privato per poter scoprire qual è il vero obiettivo di Luca. Marta sarà consapevole che accettando la proposta del padre non potrà lavorare al Paradiso nel migliore dei modi. Dopo essere stato licenziato Antonio, vedendo fallire il suo sogno di poter far trasferire a Milano la sua ragazza, non saprà se metterà al corrente la madre. Per trascorrere un pomeriggio in compagnia di Riccardo, Nicoletta dirà una menzogna a Clelia.

Dopo essersi impossessato di un’ingente quantità di denaro dal fondo della cassa del grande magazzino, Vittorio deciderà di dare una mano ad Andreina. Luciano si preoccuperà quando verrà a conoscenza della relazione sentimentale tra la figlia Nicoletta e Riccardo. Il Cattaneo arriverà addirittura a pensare di ordinare alla consanguinea di interrompere la frequentazione con il Guarnieri, ma per non compromettere il loro rapporto farà un passo indietro.

Infine la Calligaris si lascerà coinvolgere dai racconti di una cliente che le faranno pensare al suo passato mentre Vittorio apprenderà, tramite una chiamata telefonica allarmante, che è stato ritrovato il cadavere di una donna.