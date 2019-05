Si rinnova il consueto appuntamento con la famosa soap “Un posto al sole” ambientata a Napoli. Gli episodi della prossima settimana, che i telespettatori avranno la possibilità di vedere come sempre a partire dalle 20:45, si preparano ad essere ricchi di colpi di scena.

Marina dopo aver scoperto che Alberto ha continuato ad intraprendere nuove relazioni sentimentali facendo ingelosire Clara, approfitterà della situazione. In particolare la cameriera si farà coinvolgere in un piano ideato dalla Giordano. Vittorio invece farà una bruttissima scoperta che lo farà rimanere sconvolto, dato che si sentirà in dovere di aiutare il suo amico Patrizio, quando apprenderà che fa uso di stupefacenti, per non essere riuscito a dimenticare la figlia di Silvia.

Un Posto al sole, fino al 31 maggio: Marina manipola Clara, Vittorio smaschera Patrizio

La scoperta di Vittorio su Patrizio, Angela e Franco sempre più distanti

Le trame delle puntate che verranno trasmesse in prima serata su Rai 3, da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2019, annunciano che Patrizio farà fatica a nascondere la sua agitazione, assumendo uno strano atteggiamento. Il primo ad accorgersi del cambiamento improvviso del Giordano sarà Vittorio. Quest’ultimo verrà a conoscenza che il ragazzo ha la dipendenza di anfetamine. Patrizio farà presente al suo amico di essere finito sull’orlo del baratro a causa della rottura con Rossella.

Nel frattempo Angela e Franco saranno sempre più distanti: il Boschi all’improvviso accetterà di partire per un breve viaggio che non aveva programmato. Vittorio cercherà di convincere Patrizio a disintossicarsi. Nel contempo Marina continuerà a portare avanti la sua lotta contro Alberto, per impedirgli di rubare il progetto di Ferri.

Clara accetta la proposta di Marina, Raffaele e Ornella pronti a sostenere il figlio

La Giordano per riuscire nel suo intento manipolerà la cameriera Clara, dopo essersi accorta che la donna sta male a causa del suo nemico.

Alex rischierà per l’ennesima volta di perdere il suo lavoro, dopo essersi presentato al vulcano in ritardo. Patrizio a causa dei medicinali assunti avrà un’accesa discussione con Rossella. Proprio quando Roberto e Filippo faranno vedere a Marina la loro idea imprenditoriale, arriverà il Palladini. Successivamente Raffaele e Ornella apprenderanno le pessime condizioni di salute del figlio, che a causa dell’astinenza dalle sostanze farà qualcosa di sbagliato.

Guido tenterà invano di confortare Catello, ancora molto furioso per la lite avuta con il figlio Salvatore. La gita di Bianca ad un parco divertimenti, potrebbe fare riavvicinare Franco ed Angela. Nel contempo Patrizio incontrerà di nuovo Rossella dopo essersi promesso di non commettere più errori. Per finire Ornella e Raffaele si diranno pronti a sostenere il figlio. Cerruti si confiderà con Mariella, mettendola al corrente di ciò che è successo nel corso del suo recente appuntamento amoroso, rischiando di influenzare la complicata scelta del padrino di battesimo del piccolo Lorenzo.