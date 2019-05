Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera 'Beautiful'. Le trame riportate qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 26 maggio all'1 giugno. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla decisione di Steffy di rinunciare definitivamente a Liam, al bacio che Xander darà a Zoe e alla nuova frequentazione fra Katie e Thorne.

La preoccupazione di Ridge per Steffy

Le anticipazioni di 'Beautiful' segnalano che Zoe ringrazierà Xander e si lascerà abbracciare e baciare calorosamente da lui. Ridge si sentirà molto combattuto fra l'essere preoccupato per Steffy e il sentirsi orgoglioso di sua figlia e della forza che ha mostrato nel capire i sentimenti di Liam, per poi lasciarlo libero di ritornare fra le braccia di Hope. Nel frattempo, Liam rifletterà su ciò che ha fatto Steffy e si renderà conto di essere molto felice di non dover più lottare per amore.

Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy

Alla Forrester, Zoe rimarrà molto sorpresa dal bacio di Xander e si prenderà del tempo per capire cosa fare con il giovane e con i sentimenti che prova per lui già da un po' di tempo. Convinta della decisione presa, Steffy non perderà tempo e ufficializzerà la sua separazione con Liam. Fatto questo, la giovane deciderà di accantonare per il momento la sua vita privata e dedicarsi completamente al suo lavoro alla Forrester Creations. Per prima cosa, Steffy deciderà di promuovere un'azione commerciale per mettere in primo piano i meriti delle donne, enfatizzando ancora di più il loro lavoro a discapito di quello degli uomini.

Katie e Thorne trascorreranno una bellissima serata all'insegna del romanticismo e della tenerezza. Katie e Sally si incontreranno al bar Bikini con i loro rispettivi fidanzati e discuteranno a causa delle parole che la Spectra utilizzerà per descrivere il loro rapporto.

Steffy e la richiesta di Hope

Dopo aver detto a Steffy di voler essere comunque un padre presente per Kelly, Liam si recherà dal fratello Wyatt e gli chiederà nuovamente di essere il suo testimone di nozze al matrimonio con Hope.

Katie e Thorne torneranno a casa per trascorrere la notte insieme, ma mentre sul punto di salire in camera saranno interrotti dall'arrivo di Bill con Will. Sentendo la mancanza della madre, il piccolo chiederà al padre di essere accompagnato a casa e Bill esaudirà il suo desiderio. Steffy rimarrà profondamente scioccata quando Hope Logan le chiederà di partecipare alle sue nozze imminenti con Liam Spencer.