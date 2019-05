La fortunata soap opera iberica “Il Segreto” continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Dalla Spagna arriva una notizia sconcertante sul destino di due storici personaggi. Si tratta di Elsa Laguna e Matias Castaneda, che si ritroveranno a lottare tra la vita e la morte.

L’ex fidanzata di Isaac Guerrero verrà a conoscenza di avere una malattia incurabile, a seguito delle torture subite quando era reclusa in prigione da una detenuta ingaggiata da Antolina. Il figlio adottivo di Emilia e Alfonso invece a causa di una grave ferita riportata durante l'attentato avvenuto durante le nozze di Fernando e Maria Elena, verrà sottoposto ad un difficile intervento per mano del dottor Zabaleta per poter tornare a casa sano e salvo.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Elsa e Matias lottano tra la vita e la morte

La vita di Matias è a rischio, Elsa confessa ad Isaac di essere malata

Nelle puntate in onda su “Antena 3” questa settimana in corso, precisamente dal 20 al 24 maggio 2019, Matias dopo aver appreso da Zabaleta che la sua vita è a rischio per via di un’infezione all’occhio, chiederà un favore ad Isaac. Il locandiere inviterà il suo migliore amico a non fare mancare niente ai suoi familiari, se lui dovesse morire. Nel frattempo Lola metterà a freno la gelosia di Prudencio, precisandogli che l’uomo con cui l’ha vista parlare era soltanto un cliente.

Esperanza e Beltran daranno a Maria la voglia di vivere con il loro affetto. Fernando vorrà vendicare la morte della moglie Maria Elena. Purtroppo il dottor Zabaleta stravolgerà Francisca e Raimundo comunicandogli che la figlia di Emilia e Alfonso è rimasta paralitica. Il sergente Meliton dirà al Guerrero che con molta certezza Elsa ha contattato Zabaleta al telefono i giorni scorsi. Mentre Maria apprenderà la sua disperata prognosi, Matias si preparerà per essere operato.

La Laguna messa alle strette da Isaac gli confesserà che le rimangono pochi giorni da vivere. Il minore degli Ortega capirà di provare amore nei confronti di Lola. I Castaneda verranno rassicurati da Zabaleta, che gli dirà che Matias non ha più nulla da temere dopo aver recuperato la vista. Quest’ultimo dopo aver riabbracciato i suoi cari, si dispererà nel vedere sua sorella Maria molto abbattuta per aver appreso di non poter più camminare.

Zabaleta rassicura la Laguna, Francisca si vuole vendicare di Severo

Anche per Elsa ci sarà la speranza che possa salvarsi, dato che Zabaleta la rassicurerà dicendole che esiste una possibile cura per la sua malattia.

Matias, Consuelo, Marcela, Adela, e Irene, dopo essere venuti a conoscenza che la Laguna potrebbe guarire grazie ad un costoso trattamento, raccoglieranno migliaia di pesetas. Nel frattempo Maria non avrà nessuna voglia di vivere, invece Prudencio per nascondere i suoi sentimenti a Lola avrà uno strano atteggiamento nei confronti della stessa, fino ad apparire confuso agli occhi della Del Molino. Adela e Irene temeranno di scatenare la rabbia di Francisca andando a far visita alla Castaneda.

Saturna si divertirà dopo aver visto per l’ennesima volta Onesimo e Meliton discutere per lei. La Montenegro deciderà di vendicarsi di Severo, perché lo riterrà il colpevole della sciagura capitata alla sua figlioccia. Fernando rimarrà al fianco di Maria facendole sentire tutta la sua vicinanza. Successivamente Mauricio attenderà di ricevere l’ordine di Francisca per poter agire contro il marito di Irene.